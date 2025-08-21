Los trabajadores de San Fernando afectados por el impago de una subcontrata de Defensa inician sus protestas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda

Los seis trabajadores isleños afectados por el impago de la empresa Intervenciones Marinas Españolas SL realizan este jueves su primera concentración a las puertas de su lugar de trabajo: el Centro de Ensayos de Torregorda. Desde las 9.00 horas esta media docena de profesionales afrontan un paro de tres horas en compañía de familiares y amigos y pancartas en mano. Entre estas pancartas se pueden leer consignas como “Intervenciones Marinas no paga a sus trabajadores”, “Defensa contrata empresas que no pagan y es la segunda vez que nos pasa”o “Seis padres de familia trabajando sin un sueldo, soluciones ya”.

De momento, los afectados darán continuidad a sus protestas con nuevos paros de tres horas los lunes, miércoles y viernes, también a partir de las 9.00 horas. Por otro lado, este grupo también mantendrá encuentros con formaciones políticas y colectivos locales si la empresa no se pone al día con sus nóminas. De hecho, la próxima semana el equipo de gobierno de Patricia Cavada recibirá a este grupo para abordar su situación. Por ahora, la mercantil sigue guardando silencio y nadie se ha personado para ofrecer explicaciones formales a los trabajadores.

Hay que recordar que estos profesionales desempeñan, entre otras, las labores de apoyo a tiro y limpieza de cañones en este centro de ensayos y que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) -dependiente del Ministerio de Defensa- el que subcontrata a la empresa puertorrealeña Intervenciones Marinas Españolas SL. Esta mercantil lleva desde mayo sin ingresar una nómina a estos trabajadores.

Ya en el ejercicio 2020-2021 los afectados se llevaron siete meses sin cobrar, situación que llevó a un cambio de empresa, entonces los trabajadores estaban contratados por Galicia Outsourcing.