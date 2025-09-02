Conflicto laboral en Torregorda: los trabajadores afectados por los impagos trasladan su difícil situación a la subdelegada del Gobierno en Cádiz

Los trabajadores del Centro de Ensayos de Torregorda se reúnen con la subdelegada del Gobierno en Cádiz

Los trabajadores de San Fernando afectados por los impagos de la empresa Intervenciones Marinas Españolas SL, subcontratada por el Ministerio de Defensa para prestar labores de apoyo a tiro y limpieza de cañones en el Centro de Ensayos de Torregorda, se han reunido esta semana con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, para exponerles su precaria situación.

El encuentro se ha llevado a cabo tras la reunión que previamente mantuvieron con la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, que se comrprometió a mediar para hallar una solución al conflicto laboral.

También lo ha hecho la responsable del Gobierno central en la provincia durante este nuevo encuentro, en el que –según los trabajadores– les aseguró que se va a implicar en la búsqueda de una salida y se solidarizó con su difícil situación. También se les emplazó a que se reunieran con el subdelegado de Defensa en Cádiz. A este encuentro asistió también Antonio Montoro, de UGT.

Los trabajadores iniciaron a finales de agosto un calendario de paros de tres horas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda. De momento, estos isleños mantienen dichos paros los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9.00 horas.