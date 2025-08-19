El impago de una subcontrata de Defensa afecta a seis familias de San Fernando

No está siendo un verano fácil para las familias de los seis trabajadores de San Fernando que desempeñan, entre otras, las labores de apoyo a tiro y limpieza de cañones en el Centro de Ensayos de Torregorda. La empresa subcontratada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) -dependiente del Ministerio de Defensa- para estas tareas, la puertorrealeña Intervenciones Marinas Españolas SL, lleva desde mayo sin ingresar una nómina a estos profesionales.

De momento, esta empresa guarda silencio con los trabajadores respecto a este impago. Y, mientras tanto, estas personas siguen al frente de sus puestos de trabajo y cumpliendo con sus obligaciones. Pero el vaso de su paciencia amenaza con colmarse cuando se cumplen tres meses sin percibir un céntimo de euro de sus sueldos.

Uno de los afectados, Antonio Baños, explica la actitud con la que la adjudicataria del servicio está afrontando esta situación: “Desde noviembre no vemos a nadie de la empresa en persona y desde entonces sólo se comunican con nosotros vía correo electrónico o mediante whatsapp”.

Estos trabajadores detallan en un escrito que entre los argumentos que la empresa ofrece para justificar este impago se encuentran que el INTA no ha procedido al correspondiente pago para abonarles sus salarios, que el Juzgado tiene el dinero retenido y que el INTA, por error, ha ingresado el dinero a la Seguridad Social y no a la cuenta de la empresa.

Por otro lado, Intervenciones Marinas Españolas SL, que está al frente de este servicio desde marzo de 2024, no ha aplicado la subida de salario a la que tienen derecho estos trabajadores, ni les ha abonado los atrasos con carácter retroactivo, ni, mucho menos, las horas extras realizadas durante el mes de junio.

Otro de los afectados, Juan Antonio Jardines, incide sobre como este impago afecta a los hogares de esta media docena de trabajadores. “La situación es insostenible para nuestras familias”, subraya este trabajador.

De hecho, Jardines adelanta que los trabajadores realizarán este jueves un paro de tres horas a partir de las 9.00 horas, concentrándose en la puerta acceso al Centro de Ensayos de Torregorda para mostrar su rechazo ante el proceder de la empresa adjudicataria. Los afectados barajan ya la posibilidad de dar continuidad a esta iniciativa con nuevas acciones reivindicativas y de presión.

Antecedentes

Este grupo de profesionales aclara que, lamentablemente, no es la primera vez que sufren esta situación, ya que en el ejercicio 2020-2021, entonces contratados por la mercantil Galicia Outsourcing, sumaron siete meses sin cobrar. Una situación que derivó en un cambio de empresa. En 2024, explican los afectados en su escrito, se hizo con el contrato Intervenciones Marinas Españolas SL, con los recursos mínimos exigidos por el pliego del mismo y subrogando a los trabajadores.

Estos profesionales subrayan la importancia de que se compruebe la solvencia de las empresas que optan a estos contratos para evitar estas situaciones.