San Fernando, preparado para su mejor Halloween: todo el programa para esta noche

Halloween vuelve a San Fernando dispuesto a llenar las calles de gente durante todo el fin de semana, con nuevas actividades y propuestas, una nutrida programación para todo el fin de semana y un sello propio trabajado desde hace una década ya que se ha hecho popular allende los límites del municipio, con lo que se espera también recibir la visita de numerosos vecinos de la Bahía en estos días. Todo apunta además a que el tiempo se va a portar, con lo que las previsiones con las que desde el Ayuntamiento isleño se encara esta nueva edición de esa apuesta propia que se ha hecho por una versión isleña de Halloween no pueden ser más optimistas. Sobre todo, después de la suspensión de todos los actos el año pasado a causa de la tragedia de la DANA.

Aunque las actividades se prolongarán durante todo el fin de semana, la noche de este viernes 31 de octubre será la jornada clave que marcará la pauta y en la que se espera una mayor afluencia de público en las calles en un Halloween que se dedica este año a los monstruos clásicos del terror y que refuerza su carácter familiar.

Las propuestas del Ayuntamiento se repartirán en varios puntos clave del centro en un itinerario 'terrorífico' que queda muy a mano. Las primeras actividades darán comienzo a las 19.00 horas en la alameda Moreno de Guerra con el Museo Viviente de los Monstruos, que podrá verse hasta las 01.00 horas. Tendrá actuaciones en vivo con pases cada 30 minutos y la puesta en escena podrá también disfrutarse en la jornada del sábado.

Justo al lado, el antiguo Cine Alameda abrirá sus puertas a las 20.00 horas con una experiencia inmersiva –el Cine del Terror– solo para mayores de 12 años. Las plazas son limitadas, así que hay que recoger previamente la reserva desde las 19.30 horas (se entregará una por persona allí mismo). Los pases se llevarán a cabo cada 30 minutos y el último será a la 1.00 horas. La actividad se repetirá también en la jornada del sábado.

Las actividades para los más pequeños se concentrarán en el parque Almirante Laulhé con la propuesta Halloween Kids: Bienvenidos al Hotel Terorrífico, que se celebrará desde las 19.00 hasta las 00.00 horas (también el sábado). También este recinto ha abierto sus puertas –se inauguró ayer por la tarde– el Mercadillo Noche de Brujas, que cuenta con diferentes actividades y atracciones para los niños.

El atrio del Ayuntamiento será otro de los puntos claves de ese itinerario de Halloween. A las 20.30 horas de este viernes está prevista la puesta en escena de Halloween, el musical familiar, un espectáculo musical para toda la familia con voces en directo, coreografías y personajes como Elphaba, el Fantasma de la Ópera o la Familia Addams.

Un ojo monstruoso que forma parte de la decoración de Halloween en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El guiño clásico llegará con Doña Inés, guía espiritual de Don Juan, que se representará a las 21.00 horas en el Castillo de San Romualdo.

Bahía Sound también se sumará a la noche del 31 de octubre en San Fernando con su Maltidtxs Halloween Night Fest, cuyo cartel encabeza Omar Montes. Esta cita, destinada al público más joven, dará comienzo a las 21.00 horas.

Y más allá de la programación preparada por el Ayuntamiento isleño para esta noche, Halloween estará también muy presente en los barrios gracias a las propuestas –algunas de ellas sumamente elaboradas– que han preparado algunos colectivos y asociaciones de vecinos: esos pasajes del terror que forman el auténtico embrión del Halloween isleño que se ha hecho tan popular. Entre ellas se encuentran las de Distrito Sur-Camposoto (21.00 horas), con El aquelarre demoníaco; Huerta El Lolo (20.00 horas), con La guarida de la luna; Villa Carmela, en La Casería (20.00 horas), con La mansión del grito eterno; La Inmaculada-Casería, con La Taberna El Manco y Las Brujas; y Bazán, con El último rodaje.

La diversión continuará en la jornada del sábado con La Noche de las Calabazas y otras muchas propuestas más.

Todas las actividades de este viernes 31, al detalle: