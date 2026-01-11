San Fernando cuenta ya con casi 19.000 mascotas frente a unos 12.000 niños

Seguramente, se habrá preguntado más de una vez al pasear por la calle cuántos perros hay en San Fernando. La cifra hace tiempo que no deja de aumentar, por encima incluso del número de niños que nacen en la localidad (fueron 534 en 2024). De ahí el protagonismo que desde hace unos años han adquirido todas esas cuestiones relacionadas con la sensibilidad animalista –desde los parques y zonas de esparcimiento a la playa canina o la gestión de las colonias felinas, entre otras– y la repercusión que tienen medidas como el cambio de fecha de la celebración de San Antón que el Ayuntamiento isleño ha anunciado esta misma semana y que ha desatado comentarios de todo tipo al trasladar la habitualmente multitudinaria 'fiesta de las mascotas' al 28 de marzo para hacerla coincidir con el día en el que se aprobó la Ley de Bienestar Animal de 2023. Hablamos, en definitiva, de cuestiones que atañen a buena parte de la población, que se toma muy en serio sus mascotas.

Según el dato actualizado que aporta el RAIA, el Registro Andaluz de Identificación Animal, en San Fernando se contabilizan a día de hoy 13.503 perros, de los cuales hasta 435 se catalogan como APP, esto es, Animales Potencialmente Peligrosos. Yva ellos, dentro de lo que se consideran mascotas habituales, se añaden hasta 5.351 gatos, 44 hurones y 39 ejemplares de otras especies. Así que, según el cómputo oficial, en La Isla habría un total de 18.937 animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos.

El RAIA es la base de datos centralizada en Andalucía para mascotas (perros, gatos, hurones) con microchip que se gestiona a través del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Son los datos oficiales en la comunidad, si bien desde los propios órganos colegiados se matiza que la cifra real es con certeza bastante más elevada.

Celebrado San Antón en el Parque de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Con todo, la estadística que aporta resulta ya de entrada bastante contundente. Redondeando cifras, hablamos de 20.000 mascotas en una ciudad de menos de 94.000 habitantes, es decir, más de un 20% del total. Aunque el dato, conviene recordar, es común a toda España, donde se contabilizan más de 9,3 millones de perros y donde aproximadamente el 49% de los hogares tiene una mascota.

De hecho, en el caso isleño, si se cruzan los datos del último padrón (93.338 habitantes) con los del RAIA (18.937) hay una mascota por cada 4,9 habitantes de La Isla. Y según el número de hogares–34.878, según el SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía)– habría un animal de compañía por cada 1,8 viviendas en la localidad, con lo que la ciudad estaría dentro de la pauta nacional. Es decir, en líneas generales, una mascota por cada dos viviendas.

Eso sí, en San Fernando –con el dato oficial del RAIA– el número de mascotas supera con creces al de los menores de 14 años: 18.937 frente los 11.873 niños por debajo de esa franja de edad que computa el SIMA en 2025.