Pero ¿cuántos perros hay en San Fernando?

San Fernando/San Fernando pierde población –170 vecinos en el último año, según la última estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística)– pero desde luego no de la que tiene cuatro patas. El número de mascotas registradas oficialmente en la localidad supera los 18.000 animales contando solamente a perros y gatos. Así que si a finales de 2023 se contabilizaban en la localidad 93.927 habitantes, la media sale en números redondos a una mascota por cada 5 habitantes.

Y si el tamaño medio de cada hogar es de 2,53 personas –eso dice el INE– el dato supone que en San Fernando hay una mascota por cada dos familias. Y lo cierto es que la cifra no sorprende. Basta salir a la calle a cualquier momento del día para ver a los isleños paseando –y disfrutando– con sus perros, que siguen siendo las mascotas predilectas.

Aunque este auge canino ni es repentino ni es exclusivamente isleño. Hace ya bastantes años que se viene notando y hasta forma parte de la agenda política –eso que llaman las propuestas animalistas– sin que a nadie le sorprenda. La playa canina de Camposoto, que es la decana de todas las que han proliferado en Cádiz, se dispone a cumplir diez años el próximo verano (por supuesto, sin estar exenta de polémica).

En la provincia, según los datos oficiales que se han conocido recientemente, el número de mascotas ha crecido en 9.000 ejemplares a lo largo del último año. En total, hay 347.143 animales de compañía, entre perros, gatos, hurones y otro tipo de especímenes menos frecuentes. En concreto, hay identificados un total de 289.602 perros –la mascota preferida de los gaditanos– seguidos de los gatos, que son 55.511.

¿Y en San Fernando? Pues, según el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), no nos quedamos atrás, ni mucho menos. Hay un total de 13.533 perros y 4.520 gatos. Es decir, 18.053 animales de compañía. De los canes, además, 438 están registrados como perros potencialmente peligrosos por sus razas. Además, llama la atención también el elevado número de gatos. Evidentemente, hablamos de las mascotas que están convenientemente censadas. Las que no lo están, escapan a todo control.

Un dato curioso. Según el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), en 2023 se contabilizaban en San Fernando 12.916 menores de 14 años (6.637 hombres y 6.279 mujeres). Así que sí, si se cruzan ambas estadísticas oficiales se puede comprobar que hay ya más perros que niños en La Isla debido al descenso de la natalidad. Tengan en cuenta que en 2022, que es el último año del que tiene datos el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se anotan 578 nacimientos en la localidad.

Ese incremento del número de mascotas ha supuesto también una creciente sensibilidad animalista en la localidad. Pero tener más de 13.500 perros en La Isla también trae consigo problemas. El más evidente es el impacto que tiene en la limpieza urbana ya que no todos los dueños de mascotas se ciñen a las reglas cívicas más elementales para una buena convivencia. En varias ocasiones, el movimiento vecinal ha dado traslado de las quejas ciudadanas exigiendo incluso al Ayuntamiento rigor a la hora de aplicar la ordenanza municipal y sancionar a aquellas personas que no retiren los excrementos de sus mascotas de la vía pública. Evidentemente, la situación requiere de un plus por parte de los servicios municipales de limpieza, pero también es cierto que lo mismo ocurre en otras localidades en las que cada vez hay más mascotas.