San Fernando ya ha aprobado su proyecto de Zona de Bajas Emisiones

Dos tranvías circulando por la calle Real de San Fernando, eje en torno al que delimita la ZBE.

San Fernando ya tiene aprobado su proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), si bien la ordenanza que regulará su implantación y desarrollo aún está en tramitación (acaba de concluir su fase de exposición pública y presentación de alegaciones).

El Boletín Oficial de la Provincia recogió este martes la aprobación definitiva del citado proyecto, elaborado por la consultora Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo SL, que ya ha trabajado en anteriores ocasiones con el Ayuntamiento de San Fernando.

La resolución de Alcaldía que aprueba el proyecto de ZBE en San Fernando data del pasado 29 de octubre.

Contra la misma, cabe interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano -la Alcaldía de San Fernando en el plazo de un mes a contar desde este miércoles (día siguiente a la publicación de la resolución en el BOP). Se entenderá desestimado si en el plazo de un mes no recayera una resolución expresa.

Igualmente, se puede recurrir a la vía judicial e interponer un contencioso administrativo contra dicha aprobación definitiva, tal y como se explica en la publicación oficial. En todo caso, la ordenanza tiene ya vía libre con la aprobación del proyecto.

La ZBE, cuya puesta en marcha es de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, supone en la práctica la aplicación de una serie de restricciones al tráfico rodado en el perímetro del casco urbano que afectan especialmente a los vehículos más antiguos en circulación con el objeto de reducir las emisiones.

Ese perímetro, en el caso de San Fernando, abarca prácticamente todo el centro e incluye un área de 44,7 hectáreas delimitada por las siguentes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.

Restricciones para los vehículos más antiguos: la mitad del parque móvil

En La Isla, las medidas afectarán a prácticamente la mitad del parque móvil -un 48,01%- al traterse de vehículos "con tecnologías obsoletas desde el punto de vista ambiental", tal y como se detalla el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ahora se ha aprobado con carácter definitivo.

Concretamente, las limitaciones -que se concretan en la ordenanza municipal que se está tramitando- incumben especialmente a los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental, según las categorías definidas por la Dirección General de Tráfico.

De hecho, la Etiqueta B -que abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006- supone en San Fernando el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Y los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según el proyecto de ZBE.

A ellos se suman los vehículos con Etiqueta C, turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014, que suponen un 46,7% del parque móvil de San Fernando.

Los vehículos con Etiqueta ECO, híbridos no enchufables, bifuel (GLP o GNC) o con tecnologías de menor impacto ambiental, que suponen un 4,6%.

Y los que cuentan con la llamada Etiqueta Cero, que son los vehículos eléctricos o híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros. Este grupo representa solo el 0,5% del parque móvil isleño.

Dos fases de implantación

Pues en una primera fase de implantación de la ZBE -durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día -desde las 8.00 hasta las 20.00 horas- se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Las excepciones

Claro que también habrá excepciones. Independientemente del horario y del distintivo, podrán acceder a la ZBE determinados vehículos "previa autorización o acreditación específica", tales como residentes empadronados en la zona, vehículos autorizados por el Ayuntamiento, bicicletas y VMP, servicios de emergencia, transporte sanitario, taxis/VTC, transporte hotelero y carga y descarga, conforme al régimen de horarios y autorizaciones municipales.