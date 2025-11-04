Cámaras, señalización, personal... La Zona de Bajas Emisiones en San Fernando se estima que tendrá un coste de 565.000 euros en su primer año

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando requerirá durante su primer año de funcionamiento -en 2026, según los planes del Ayuntamiento isleño- de la instalación de todo un sistema de control mediante cámaras de vigilancia en el perímetro afectado por las restricciones al tráfico. Pero también será necesario llevar a cabo los oportunos trabajos de señalización y -lo más importante- contar con personal adecuado para afrontar la tramitación de autorizaciones, gestionar las posibles sanciones y, en definitiva, de llevar el mantenimiento de toda la plataforma.

Así se recoge en el proyecto -ya aprobado- que acompaña a la ordenanza municipal, que ahora mismo -y hasta el próximo 25 de noviembre- está en su fase de exposición pública y presentación de alegaciones.

El presupuesto del primer año de funcionamiento de la ZBE supera así el medio millón de euros, que en su mayor parte se destinaría al suministro, instalación y configuración de ese sistema de control de los accesos a la zona restringida mediante cámaras.

Concretamente, el proyecto estima que la puesta en marcha de este sistema de control mediante cámaras tendrá un coste de 375.000 euros.

A ella se sumarían los necesarios trabajos de señalización, que se presupuestan en 25.000 euros; la adquisición y puesta en servicio de los equipos de medición de la calidad del aire (se ampliarían con cuatro más), que se estima en 20.000 euros; los costes de mantenimiento de la plataforma de videovigilancia y los gastos de comunicaciones asociados a las tarjetas 4G de las cámaras de lectura de matrículas, que serían otros 20.000 euros; y los gastos derivados de la asistencia técnica tanto para el proceso "participativo y de comunicación" como para la elaboración del informe de seguimiento, que supondrían sendas partidas de 15.000 euros cada una de ellas.

No obstante, una de las claves para que la implantación de la ZBE sea un éxito será contar con el personal necesario para gestionar su puesta en marcha. Es decir, las personas que tendrán que hacerse cargo de gestionar las autorizaciones para poder circular por la ZBE, sanciones, recursos... "una serie de tareas a desarrollar por personal a cargo de presupuesto municipal", se concreta en el proyecto que ya se ha aprobado, en el que se reconoce también que "hay un nivel de incertidumbre alto sobre el volumen de trabajo requerido pero dicha variabilidad también afectará de forma directamente proporcional a los ingresos por sanciones, compensándose ambas variables: a mayor número de sanciones mayor carga de trabajo, pero también mayores ingresos".

Las tareas que tendría a su cargo este personal serían:

Desarrollo de la plataforma de gestión, seguimiento de las incidencias del sistema, actualización y mejora del sistema, elaboración de informes relativos a la ZBE.

Gestión de autorizaciones, gestión y validación de las solicitudes de acceso, solicitudes especiales y accesos de urgencia.

Gestión de los expedientes sancionadores y los recursos asociados a las mismas.

Para ejecutar dichas tareas -concreta- se precisaría de dos personas con nivel 6, correspondencia con el Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), esto es, Grado universitario. El presupuesto que se le asigna en el proyecto es de 109.985,87 euros.

Todo eso sería, en líneas generales, todo lo que habría que hacer para poner en marcha la ZBE, que supuestamente quiere arrancar en 2026. De esta forma, el coste de la ZBE durante su primer año de funcionamiento ascendería a un total de 564.985,87 euros.

Hasta 2030, fecha en la que se proyecta la implantación definitiva, el presupuesto sería de 1.269.481 euros.

El proyecto y las restricciones previstas

La puesta en marcha de la ZBE en San Fernando supone la restricción del tráfico rodado en buena parte del casco urbano de la ciudad al objeto de reducir las emisiones y minimizar el impacto de la contaminación. Se trata de una medida de obligado cumplimiento para los municipios de más de 50.000 habitantes según lo dispuesto por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

En La Isla, según detalla el proyecto, hay registrados un total de 59.586 vehículos, incluyendo turismos, motocicletas, vehículos pesados, ciclomotores y otros tipos de transporte. La medida afectaría de lleno a prácticamente la mitad de ellos, que tendrían prohibido acceder al perímetro delimitado como ZBE en un horario determinado.

De hecho, tal y como se reconoce en el proyecto, más de un 48% del parque móvil está formado por vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental, sobre los que recaerá la prohibición de acceso a la ZBE a determinadas horas del día.

La Etiqueta B, abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006. En San Fernando suponen el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según el proyecto de ZBE.

Fuera de las restricciones previstas quedarían los vehículos con Etiqueta C, turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014, que suponen un 46,7% del parque móvil de San Fernando.

Los vehículos con Etiqueta ECO, híbridos no enchufables, bifuel (GLP o GNC) o con tecnologías de menor impacto ambiental, que suponen un 4,6%.

Y los que cuentan con la llamada Etiqueta Cero, que son los vehículos eléctricos o híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros. Este grupo representa solo el 0,5% del parque móvil isleño.

En dos fases durante sendos años

El Ayuntamiento de San Fernando contempla la implantación de la ZBE en dos fases. En la primera -durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día -desde las 8.00 hasta las 20.00 horas- se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Las excepciones

Independientemente del horario y del distintivo, podrán acceder a la ZBE determinados vehículos "previa autorización o acreditación específica", tales como residentes empadronados en la zona, vehículos autorizados por el Ayuntamiento, bicicletas y VMP, servicios de emergencia, transporte sanitario, taxis/VTC, transporte hotelero y carga y descarga, conforme al régimen de horarios y autorizaciones municipales.

¿Qué calles incluye la ZBE de San Fernando?

El perímetro de la ZBE abarca prácticamente todo el centro de San Fernando, un área de 44,7 hectáreas delimitada por las siguentes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nico