Los Reyes Magos animan San Fernando cortando jamón por una buena causa

Como el anuncio de la Lotería, como la canción de Mariah Carey, la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón que organiza la Asociación de Reyes Magos viene cada año para anunciar en San Fernando que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina. Así que mientras que en la plaza del Rey, el gigantesco árbol en torno al que orbitarán las fiestas se muestra ya a medio montar; calle arriba –a tan solo unos metros– la entidad benéfica, con la ayuda de numerosísimos colaboradores, ha desplegado de nuevo los mostradores, ha llenado las neveras y ha puesto a punto de los grifos de cerveza para hacer caja en lo que ha sido, una vez más, un día de fiesta. Todo, claro está, por una buena causa: la campaña Ningún niño sin juguetes, esa iniciativa solidaria que parece ser la única cosa en el año que es capaz de poner de acuerdo a todos los isleños sin importar las diferencias, que eso es muy navideño.

La cita jamonera, que ha brillado otra vez cual estrella que marca el camino a los de Oriente, ha cumplido una vez más en su úndecima edición. Ha disfrutado de un pedazo de domingo otoñal de esos en los que se rehuye la sombra que dan los árboles para disfrutar del solecito, que es lo que han hecho en el parque Almirante Laulhé muchos de los isleños que han acudido para echar un cable a los Reyes Magos y, de paso, degustar también un platito de jamón bien cortado.De eso se han encargado los profesionales, claro está. En torno a 60 cortadores –según la organización– que han estado allí, cuchillo en mano, dando espectáculo y colaborando desinteresadamente, como hacen desde que esta cita pasó a formar parte de la agenda prenavideña en la localidad. Ellos son la clave de esta actividad que hace unos años ganó una gran popularidad y que se ha convertido en uno de los pilares económicos fundamentales en los que se basa la campaña Ningún niño sin juguetes en la localidad.

Feria Solidaria de Cortadores de Jamón en San Fernando / Jesús Marín

A primeras horas de la tarde, la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón mostraba su aspecto más concurrido. En principio, la cita estaba previsto que se celebrara el domingo anterior en la plaza del Rey, si bien se optó por su aplazamiento ante las previsiones de lluvia que se manejaban para esa jornada. Eso obligó también a trasladar el acto al Parque, precisamente por el montaje de las fiestas navideñas. Y lo mismo se hizo con las actuaciones y los flahsmob de las academias de baile locales que se habían preparado con el Ayuntamiento para el Día Internacional del Flamenco y que también la semana anterior tuvo que suspenderse por las previsiones meteorológicas. Ambas propuestas compartieron este escenario urbano y se retroalimentaron mutuamente. Es, precisamente, lo que se pretendía.

Así que La Isla, a menos ya de una semana para encender las luces de Navidad, ha vuelto a responder –como siempre hace– a la llamada de los Reyes Magos, que es la de la solidaridad.