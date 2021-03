El regreso de las obras al Mercado Central desata un aluvión de críticas de los detallistas

El regreso de las obras a los puestos de la pescadería del Mercado Central esta mañana ha desatado un aluvión de críticas por parte de los detallistas, que han denunciado las evidentes molestias -especialmente el continuo y persistente ruido- que originan los trabajos que se acaban de poner en marcha y que -aseguran- afectan directamente a las ventas.

Básicamente, resumen, no hay quien soporte estar en la plaza de abastos por el ruido de las taladradoras y martillos percutores que han empezado a desmontar esta mañana los primeros puestos de la pescadería y a levantar la solería para solventar el problema de las filtraciones ocasionadas al parking subterráneo, deficiencias detectadas tras las primeras obras que el Ayuntamiento isleño hizo en el Mercado -en el anterior mandato- y que ahora se intentan solventar con un nuevo contrato.

El malestar latente ocasionado entre los detallistas tras prácticamente tres años de obras ininterrumpidas tanto dentro de las instalaciones como en el exterior, en las calles colindantes, ha aflorado rápidamente nada más empezar los nuevos trabajos a primera hora de la mañana, con todo lo que implica: ruido, polvo, maquinaria, obreros trabajando y retirando material, zonas acotadas por paneles... "Hay clientes que se han ido porque no lo soportaban", afirma uno de los detallistas más afectados al encontrarse su puesto en la zona más cercana a la obra. "El ruido es insoportable".

"Es indignante", apunta, por su parte, el presidente de la asociación de detallistas del Mercado Central, Raúl Serván, que insiste en el malestar de un colectivo que se ha quedado reducido a una veintena de puestos: no hay quien venda en estas condiciones.

"Siempre somos los mismos los que nos vemos afectados y llevamos mucho tiempo así", apunta. A las obras para la reubicación de los puestos de la pescadería en la nave central del Mercado, con todos sus retrasos, han seguido las obras de reurbanización de las calles del entorno, que ha obligado a mantener cerrados algunos de los accesos más frecuentados durante meses y que ha alejado la clientela en plena crisis del Covid. Ahora, las obras vuelven a comenzar por derecho dentro de la plaza de abastos para solventar fallos cometidos en la primera actuación que originan filtraciones de las aguas de los puestos de la pescadería al parking subterráneo... Y queda todavía la segunda fase de la remodelación del Mercado Central, que incluye la adecuación de una zona gourmet.

"Las obras se podían haber hecho por las tardes para no afectar a los detallistas, para que no afectaran a la actividad del Mercado Central", lamenta. Así -dice- se ha hecho en otras localidades cuando ha tocado hacer obras pero aquí no se ha querido plantear esta opción.

"El Ayuntamiento está invirtiendo un dineral en poner a punto el Mercado pero cuando acaben tantísimas obras no va a quedar ni uno de nosotros", reprocha el presidente de los detallistas.

Cavada: "Es una obra consensuada con los detallistas"

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha afirmado que el desarrollo de las obras "se ha consensuado con los detallistas para causar el menor perjuicio posible a su actividad". Así, los trabajos se han dividido en dos fases de dos meses de duración cada una en las que los puestos de pescadería afectados se reubicarán en otra zona del Mercado Central de manera que no sea vean obligados a cerrar en ningún momento. Se trata, ha insistido, de una obra necesaria y demandada por los propios detallistas para solventar el problema de las filtraciones.

La regidora, que hoy mismo ha visitado también las obras, ha asegurado que comprende el malestar de los detallistas, si bien ha asegurado que la prioridad que le habían trasladado antes de comenzar los trabajos era "que las obras se ejecuten lo antes posible". Y sobre ese criterio se ha planificado la actuación. "Para hacer la obra lo antes posible hay que trabajar toda la jornada", ha advertido. "Y es imposible hacer una obra sin que haya ruido".

El coste de la reparación de los fallos de los puestos de la pescadería asciende a 115.574,15 euros, que es el importe por el que se han adjudicado estos nuevos trabajos.