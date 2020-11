Las filtraciones al parking obligarán a hacer nuevas obras en el Mercado Central de San Fernando

Las múltiples deficiencias que arrastran las obras acometidas en el Mercado Central entre 2018 y 2019 obligarán de nuevo a intervenir en la plaza de abastos para solventar las continuas filtraciones de los nuevos puestos de la pescadería al parking subterráneo que se sitúa justo abajo, un problema del que ya se advirtió a principios de este año.

El Ayuntamiento isleño acaba de licitar un contrato cuyo presupuesto asciende a 161.687,41 euros para ejecutar las obras de reparación que se necesitan llevar a cabo en siete puestos –del número 2 al 8– al objeto de reparar esas filtraciones del agua de la limpieza del pescado y del baldeo que repercuten directamente en el aparcamiento inferior por una deficiente ejecución de la red de desagües. El plazo de ejecución de estos trabajos es de cuatro meses, dos por cada manzana de puestos afectados.

Estas obras se han licitado después de que desde el propio Ayuntamiento, a través del personal de albañilería y de fontanería del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, se haya intentado solventar las múltiples deficiencias de la primera fase de la remodelación del Mercado Central, centrada principalmente en el traslado de los puestos de la pescadería a la nave principal.

Todo intento de reclamación llevado a cabo ante la adjudicataria, la empresa Grucal Construcciones SL, ha resultado infructuoso dada su situación económica, en concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de enero. Dicha circunstancia es, de hecho, la que en gran medida retrasó la terminación de los trabajos el año pasado y la causa de buena parte de los problemas que llegaron a continuación.

Las obras para el traslado de los puestos de la pescadería del Mercado Central fueron licitadas en junio de 2017 y adjudicadas al siguiente mes de septiembre por 228.282,96 euros. El Ayuntamiento dio por iniciados los trabajos en enero de 2018, si bien estos no empezarían por derecho hasta varios meses después. Pero lo que se suponía que iba a ser una obra rápida y no demasiado complicada terminó por convertirse en una auténtica pesadilla para los detallistas, a los que hizo perder la paciencia. Hasta el pasado otoño no se dieron por terminadas las obras y a mediados de octubre de 2019 se estrenaron por fin los puestos de la pescadería en su nueva ubicación. Los problemas, sin embargo, empezaron desde el primer día.

Para concretar las actuaciones que se necesitan llevar a cabo y determinar su cuantía a la hora de licitar las obras ha sido necesario incluso intervenir con antelación en uno de los puestos afectados (el número 1). Esta intervención se llevó a cabo entre los días 1 y 21 del pasado mes de junio y fue ejecutada por la empresa FPBSLU. Tuvo un coste de 21.392,16 euros.

Entre las múltiples deficiencias de la obra que se han detectado se incluye la inexistencia de una lámina asfáltica bajo la solería de los puestos y de sus cámaras frigoríficas, tramos de desagües de escasa pendiente y reducida sección (solo 35 mm) que producen atascos o falta de estanqueidad de los nuevos tramos de red, además de un cerramiento de la solería mal ejecutado que genera cámaras de aire por la que circulaba el agua de desagüe y baldeo facilitando las fugas de agua.

Durante las obras del Mercado Central –además de no haber utilizado tubos verticales de 90 milímetros y sumideros de 125 de diámetro, como se indicaba– se ha aprovechado la red de desagües existente anteriormente, no apta para puestos de pescadería dada su reducida sección.

Eso ha favorecido "la producción de atascos y los reboses de agua sucia en los puestos, con las consiguientes filtraciones de agua de desagüe y malos olores en el aparcamiento público, dado que no están sellados el encuentro de los nuevos desagües con los tubos de la red colgada en que penetran".

Un completo desastre, en resumidas cuentas, que ha propiciado la aparición de 25 puntos de filtración en el parking, que han ido en progresivo aumento con el uso de los puestos.

Para ejecutar las reparaciones, los puestos de la pescadería tendrán que desmontarse para poder intervenir y ejecutar una red de desagües en condiciones.

Concretamente, las actuaciones previstas en el capítulo de demoliciones y trabajos previos dejan bien claro el calado de la obra al implicar el desmontaje de los puestos (incluyendo las cámaras frigoríficas), solería, instalación eléctrica y de fontanería.

En el capítulo de saneamiento, las obras incluirán: el montaje de una canaleta de drenaje superficial con aprovechamiento de la existente, la instalación de un nuevo colector para desagües de sumideros y fregaderos de puesto y canaleta perimetral de 90 milímetros de diámetro, así como de una cazoleta sifónica de PVC con rejilla de acero inoxidable de 110 milímetros de diámetro, en sumideros y desagües de puestos y la colocación de un colector para evacuación perimetral de rejilla.

Posteriormente, habrá que reponer toda la solería y volver a ejecutar las instalaciones de fontanería (de agua y de desagües), de electricidad y de alumbrado precisas para el correcto funcionamiento del puesto.