El PP de San Fernando, sobre La Magdalena: "Nadie se cree ya las fechas que da Cavada"

San Fernando/La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, junto a la también concejala popular, Carmen Roa, han mantenido una nueva reunión con representantes de la AVV La Magdalena, encabezada por su presidente Manuel Lobato; y comerciantes de la zona. En el encuentro volvió a ponerse en evidencia "el hermetismo y opacidad del gobierno municipal del PSOE", señala la formación en un comunicado.

"Los vecinos siguen sin tener información sobre la obra de La Magdalena, desconocen cuándo se retomará una obra que ha incrementado su coste en los últimos meses hasta alcanzar los 13,5 millones de euros y que saldrán íntegramente del presupuesto municipal tras perder el gobierno de Patricia Cavada la subvención concedida por Europa para desarrollar esa obra que solo ha generado problemas", ha apuntaddo.

Los populares señalan también que la situación pasa factura al comercio de la zona "desde que hace tres años Cavada decidió unilateralmente iniciar unos trabajos que se paralizaron pocos meses después como consecuencia de una demostrada falta de planificación del gobierno municipal del PSOE". Esta situación -afirma el partido- "ha llevado al cierre de la mayor parte de establecimientos que se ubicaban en La Magdalena y los que continúan lo hacen a duras penas asumiendo graves pérdidas económicas".

"A ello se suma el hecho de que ningún representante del ejecutivo socialista ha tenido la deferencia de, al menos, visitar a estos pequeños comerciantes, exponerles la situación y escuchar sus demandas. Es injusto el trato que están recibiendo y que ha obligado a cerrar su puertas a muchos de los negocios de La Magdalena", asegura la portavoz popular.

Según la nota del PP, tanto vecinos como comerciantes aseguraron que continuarán reclamando una solución para lo que desde 2022 "es un descampado" y que la "falta de control municipal" ha propiciado que se convierta en "un basurero". De hecho, De Alba ha señalado incluso los cambios que ha registrado la orografía de La Magdalena todo este tiempo "merced a 'montañas' de escombros y basuras que, en algunos casos, superan los dos metros de altitud".

Las concejalas del PP María José de Alba y María del Carmen Roa, en los terrenos de La Magdalena de San Fernando / PP San Fernando

¿Qué pasa con la anunciada adecuación del aparcamiento?

"No es la primera vez y, por desgracia, no será la última que el PP reclama a Cavada un solución urgente para La Magdalena. El gobierno del PSOE mantiene el mutismo más absoluto al respecto, solo roto por breves anuncios en prensa a modo de 'apagafuegos' que apuntan fechas que nadie cree ya después de todas las excusas lanzadas por los socialistas de Cavada desde hace tres años", sostiene el PP, que recuerda que el ejecutivo anunció también la puesta en marcha de una pequeña obra de nivelación del terreno para facilitar el aparcamiento de vehículos pero "no han hecho nada".

"Dan una fecha tras otra pero lo único cierto es que Cavada ha hecho perder a la ciudad 7 millones que Europa dio para un proyecto que ahora se reduce a la mitad aunque nos va a costar 4 millones más de lo inicialmente presupuestado".

Desde el PP se exige soluciones inmediatas aunque saben que estas no llegarán. María José de Alba afirma que el gobierno del PSOE de Cavada está demostrando que es incapaz de gestionar “todo lo que se salga de un aparcamiento táctico”. Cualquier proyecto que inicia “fracasa, se empantana y provoca problemas a la ciudadanía, desde el estadio de fútbol al buque insignia de la desastrosa gestión de Cavada al frente del Ayuntamiento: La Magdalena”.