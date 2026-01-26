El PP critica que las nuevas marquesinas de autobuses de San Fernando acumulen un retraso de años

El Partido Popular de San Fernando vuelve a poner de manifiesto "la falta de gestión, el incumplimiento reiterado de los plazos y la política de anuncios sin resultados del gobierno municipal del PSOE y de la alcaldesa Patricia Cavada". El proyecto de renovación de las marquesinas de autobuses, apuntan los populares, es otro ejemplo claro de una forma de gobernar basada en la propaganda y en la ausencia de soluciones reales para los vecinos.

La trayectoria de este proyecto no es más que otro ejemplo de la sucesión de promesas que se repiten año tras año sin llegar a materializarse. En 2021 el Ayuntamiento anunció por primera vez la sustitución de las marquesinas existentes por otras supuestamente modernas y sostenibles. En 2022 el gobierno socialista volvió a asegurar que el proyecto estaba en fase de redacción y que la licitación era inminente. En 2023 se presentaron diseños llamativos, con jardines en el techo e iluminación LED, pero no se ejecutó ninguna actuación.

No fue hasta julio de 2024 cuando el Ayuntamiento adjudicó finalmente el contrato, por un importe cercano a los 797.000 euros, para la instalación de 56 marquesinas y 33 tótems informativos. Pese a ello, el proyecto continuó acumulando retrasos. En septiembre de 2025, la propia alcaldesa anunció públicamente, a través de sus redes sociales, que las nuevas marquesinas comenzarían a instalarse a partir del mes de octubre.

A día de hoy, 26 de enero de 2025, la realidad vuelve a dejar en evidencia a la socialista Patricia Cavada. No se ha instalado ni una sola marquesina nueva en San Fernando, no se ha ofrecido ninguna explicación a los vecinos y no existe un calendario serio y creíble sobre la ejecución del proyecto. Una vez más, el PSOE de Cavada incumple los plazos y demuestra una absoluta falta de planificación.

El Partido Popular recuerda que las marquesinas de autobús son un servicio público básico que utilizan a diario miles de isleños, entre ellos estudiantes, personas mayores y trabajadores que dependen del transporte público. El PP segura que los vecinos no reclaman proyectos grandilocuentes ni diseños de escaparate, sino protección real frente al viento, la lluvia, el sol y el frío, espacio suficiente para esperar con comodidad, información clara y actualizada de líneas y horarios y un mantenimiento adecuado de las instalaciones.

San Fernando cuenta con una climatología especialmente exigente, marcada por el viento y la humedad, y cualquiera que utilice el autobús sabe que las actuales marquesinas no cumplen su función.

El PP afirma que el gobierno de Patricia Cavada vuelve a demostrar que su prioridad no es resolver los problemas reales de la ciudad, sino anunciar proyectos una y otra vez sin cumplir los plazos que ellos mismos se imponen. Los populares inisisten en que San Fernando necesita gestión, seriedad y respeto por los vecinos. Por eso, la formación seguirá reclamando explicaciones y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con la ciudad.