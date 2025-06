El Pleno da luz verde a los 72 millones del Plan Salto en San Fernando

San Fernando/El grupo municipal socialista ha sacado adelante en solitario en el Pleno que el Ayuntamiento de San Fernando ha celebrado este viernes la modificación de la memoria plurianual de inversiones, lo que días atrás se presentó bajo el concepto de una nueva estrategia: el llamado Plan Salto.

Se trata de más de 72 millones de euros repartidos en diferentes inversiones a ejecutar hasta final de mandato y de la aprobación de su senda financiera, que se nutrirá del remanente presupuestario (16 millones), de recursos propios y de la captación de fondos europeos para desarrollar dichas actuaciones.

La oposición, que ha votado en contra, no ha dudado en tachar de "electoralista" una medida que -señalan- deshace por completo los presupuestos municipales de 2025 dejando en evidencia la "falta de planificación" del ejecutivo.

La delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, se ha referido a la modificación de la memorial plurianual de inversiones como "una propuesta decisiva para el futuro inmediato de San Fernando".

"Nos encontramos en el Ecuador del mandato y es el momento de dar un nuevo impulso a la ciudad. No se trata solo de seguir avanzando, sino de situar a San Fernando entre las ciudades más dinámicas y mejor preparadas de Andalucía. Y eso requiere planificación, decisión y compromiso financiero. Con esta planificación de inversiones movilizaremos más de 70 millones de euros en más de un centenar de actuaciones", ha asegurado la edil socialista.

Gómez Picardo se ha referido así a proyectos "estratégicos," como La Magdalena, los estadios de fútbol y atletismo, la piscina de verano, el desdoble de Pery Junquera o la casa Lazaga. Y también a actuaciones de embellecimiento urbano, como las nuevas marquesinas para el transporte urbano, la mejora de calles y aceras, la señalética, la colocación de monolitos en los aparcamientos estratégicos o la mejora del entorno del Mercado de San Antonio.

Y a eso añade también la redacción de proyectos como los del auditorio en el cine Alameda o el de los Polvorines de Fadricas y "compromisos asumidos con la ciudadanía", tales como el nuevo parque infantil en la plaza de La Alegría, el traslado del Conservatorio a la Casa de la Cultura de la calle Gravina, la reforma de la capilla de las Capuchinas para convertirse en la sede del Consejo de Hermandades o la colocación de pérgolas de sombra para los centros escolares, así como las esculturas dedicadas Antonio Bey y a Luis Berenguer.

Para el gobierno municipal, todas estas actuaciones vendrán acompañadas "del mayor plan de vivienda pública de la historia de San Fernando", que contempla la construcción de más de 358 viviendas y una inversión de 46 millones de euros.

Y añade, en ese catálogo de inversiones a desarrollar de aquí a las próximas elecciones, obras de mejora urbana en calles como Bonifaz -precisamente ha sido una de las mociones que se ha debatido en el Pleno- o Hernán Cortés, así como el compromiso explícitio de afrontar la renovación integral del alumbrado público exterior, el sistema semafórico y las instalaciones eléctricas complementarias. "Se estima que se puede lograr un ahorro energético del 80%", ha apuntado María Gómez Picardo.

"Hoy aprobamos la senda financiera que hace posible todo esto. Tenemos ya en marcha proyectos por valor de 21 millones de euros y contamos con un remanente positivo de tesorería de 16 millones de euros que empezaremos a aplicar de inmediato. El resto vendrá de recursos municipales, financiación externa y de una intensa estrategia de captación de fondos europeos, como los 20 millones solicitados a la convocatoria de la EDIL. Lo que traemos aquí no es solo una modificación técnica, es una decisión que proyecta San Fernando hacia un nuevo modelo de ciudad, más moderna, sostenible, competitiva y habitable. Es el reflejo de una gestión rigurosa y de una visión clara de futuro y hoy con esta senda financiera estamos dando el paso para hacerlo realidad", ha sentenciado la responsable de Desarrollo Urbano durante la sesión.

PP: "Rectificáis de un plumazo el 97,8% de las inversiones prometidas en 2025"

"En un periodo de gran descontento social por los escándalos socialistas, os sacáis de la chistera esta nueva programación plurianual con la clara intención electoral de llenar portadas y redes sociales con anuncios de nuevas inversiones que serán tan volátiles como vuestros presupuestos", le ha espetado la concejala del PP Inmaculada Marín al gobierno municipal durante su intervención.

Los populares, en este sentido, han advertido que con esta propuesta el ejecutivo "rectifica casi en su totalidad el anexo de inversiones aprobado para 2025, 2026, 2027 y 2028".

"Rectificáis de un plumazo el 97,8% de las inversiones prometidas para 2025. ¿Cómo puede ser tan volátil un presupuesto tan trabajado como dijo haber dejado Conrado Rodríguez antes de irse? ¿Qué mensaje está trasladando a la ciudadanía? ¿Qué sorpresas se ocultan en estos folios?", ha advertido al señalar los incrementos de algunas partidas asignadas a determinadas inversiones: "¿A qué se deben estas subidas?, ¿nos la estábais colando?"

VOX: "Les deseo suerte, a ver si consiguen terminar alguno de estos proyectos antes de 2027"

Para el grupo municipal VOX no existe asomo duda alguno. Lo que el gobierno de Cavada llama el Plan Salto no es sino una nueva estrategia política de cara a las elecciones municipales de 2027 pero "no responde a una intención real de gestión".

"Les deseo suerte, a ver si consiguen terminar alguno de estos proyectos antes de 2027", ha comentado con ironía su portavoz, Carlos Zambrano, que se ha referido a la propuesta como "un nuevo programa electoral". Se trata de "promesas de cara a la galería", ha cuestionar también la planificación presupuestaria del ejecutivo local: "Se ha deshecho todo lo que dejó preparado don Conrado cuando se fue".

AxSí: "Cuando no tienes nada, invéntate un plan"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha calificado la propuesta llevada a pleno por el gobierno socialista de una "autoenmienda de sus propios presupuestos" y asegurado que deja en evidencia "una absoluta falta de planificación presupuestaria" al gobernar a golpe de modificación de crédito. "Viene a demostrar cuál es el modelo, no de ciudad, sino de acción política de Cavada: ganar las elecciones de mayo de 2027, punto y se acabó. En eso me recuerda mucho a su compañero, el presidente Pedro Sánchez, cuya única aspiración es conservar el poder pese a cualquier motivo y a cualquier motivo", ha criticado.

"Cuando no tienes nada, invéntate un plan", le ha espetado a la alcaldesa, Patricia Cavada, el andalucista. "Cuando en la ciudad existe una parálisis de obra pública sin precedentes, invéntate un plan; cuando hayas perdido más de ocho millones de euros en fondos europeos, invéntate un plan; cuando exista un acoso fiscal recaudatorio a las familias de San Fernando sin precedentes, invéntate un plan".