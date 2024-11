Aprobados los presupuestos de 2025 en San Fernando: 100 millones y 18,5 para inversiones

San Fernando/El gobierno socialista de Patricia Cavada ha sacado adelante en solitario la aprobación inicial del proyecto de presupuestos municipales para 2025 en un pleno de manual en el que tanto PP como Vox han votado en contra mientras que AxSí -aunque ha mostrado igualmente su rechazo a la propuesta- ha optado por la abstención a la espera del trámite de alegaciones que se afrontará en las próximas semanas con la exposición pública de las nuevas cuentas municipales.

Así, aunque el pleno extraordinario celebrado este viernes -que ha incluido también dos modificaciones de crédito, una de ellas alusiva a la compra de la Carrera Oficial- se ha ceñido al guion previsto de antemano, ha vuelto también a dejar claro que entre el gobierno y los tres grupos de la oposición media un abismo difícil de salvar a tenor de las posturas y de las políticas que uno y otro defienden. Al menos, en la arena del debate político.

Solventar el trámite de la aprobación inicial en pleno mes de noviembre -algo que hasta ahora nunca se ha dado- permitirá al ejecutivo local contar desde principios del próximo año con un presupuesto que, por primera vez en el Ayuntamiento de San Fernando, supera los 100 millones de euros (hasta 111 millones si se tiene en cuenta el consolidado, con las cuentas de Hemsa). Es uno de esos "hitos" a los que ha aludido el delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, en su intervención.

Otro de ellos ha sido la 'deuda cero' desde la que -también por primera vez- se ha partido en la redacción de las nuevas cuentas municipales con el doble objetivo de "potenciar inversiones y mejorar los servicios públicos".

Así que, con 18,5 millones destinados a inversiones, para el gobierno local hay pocas dudas de que se trata de un presupuesto destinado a hacer historia. "Las inversiones alcanzan el 16,5% del presupuesto, es la mayor cifra que hasta ahora se ha destinado a inversiones. Nunca se ha visto eso en el presupuesto de San Fernando", ha defendido Rodríguez.

Y entre esas inversiones, evidentemente, se incluyen esos 6 grandes proyectos sobradamente conocidos: los estadios -el de fútbol, en Bahía Sur; y el de atletismo, en la Huerta de la Compañía (Camposoto)- la piscina de verano prevista en la Ronda del Estero, el equipamiento náutico de Gallineras, la rehabilitación de la Casa Lazaga y, por supuesto, del parque de La Magdalena, ahora pendiente de su nueva licitación.

Y frente a ese discurso triunfalista del ejecutivo -ya dijimos que no había sorpresas en este pleno extraordinario- la oposición en bloque se ha dedicado a enfriar los ánimos con mayor o menor acierto: ya fuera recordando la larga lista de compromisos no ejecutados durante los 9 años de gobierno que lleva Patricia Cavada, aludiendo a la pérdida de las ayudas millonarias de la EDUSI que obligan a pagar la obra de La Magdalena con fondos propios o a la incapacidad de ejecutar los presupuestos en unos porcentajes aceptables.

Una de las claves del debate, en este sentido, han sido las modificaciones de crédito presupuestarias, que desde el gobierno se han defendido como práctica habitual para sacar el mejor provecho a las cuentas municipales en función del momento. Conrado Rodríguez, de hecho, ha advertido que serán práctica habitual "y parte de nuestra política económica", lo que la oposición ha tachado de "improvisación" y "mala gestión" además de llevar los presupuestos a una situación de "incertidumbre".

El gobierno municipal, en todo caso, se ha defendido de las críticas sacando pecho de su gestión en materia económica, aludiendo a esa 'deuda cero' alcanzada y tirando de "un programa claro que conocen todos los ciudadanos" y en el que se enumeran todos y cada uno de esos proyectos de ciudad: unos ya se han materializado, otros están en trámite o proyectados y algunos han tenido dificultades. "Pero todos se haran realidad", ha defendido el delegado de Desarrollo Económico, que no ha podido resistirse a la comparación al replicar a los populares: "Los ciudadanos saben qué queremos hacer, lo que no saben es qué quiere hacer el PP porque no tienen programa".

PP: "No se ha avanzado en 9 años"

La concejala del PP Inmaculada Marín ha exhibido el rechazo a los presupuestos de 2025 presentados por el gobierno de Cavada tirando de hemeroteca para aludir tanto a la subida del IBI aplicada en este ejercicio como a "los proyectos relegados al olvido" durante los 9 años que los socialistas llevan al frente de la Alcaldía, desde el Museo Municipal a la sala de estudios o la segunda fase para la remodelación del Mercado Central. Tampoco se ha olvidado de reseñar la pérdida de los fondos millonarios de la EDUSI, que ahora obligan a costear íntegramente el macroproyecto de La Magdalena. Ha advertido que "la periferia de la ciudad sigue abandonada", que en esta década "no se ha avanzado" y que "no se han creado plazas hoteleras". La propuesta de presupuestos, ha añadido, "no cubre las necesidades de la ciudad".

Eso sí, la edil no ha dejado pasar la oportunidad para aplaudir al gobierno popular de la Junta de Andalucía por haber incrementado su aportación al Ayuntamiento isleño en un 5,2%, lo que choca con las abiertas críticas del gobierno local hacia la PATRICA (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma) ya que San Fernando percibe 4 millones menos de lo que debería.

Vox: De la "barra libre de subvenciones" a "la carta de los Reyes Magos"

La propuesta de presupuestos planteada por el gobierno de Patricia Cavada para el ejercicio de 2025 no deja de ser "una continuación del engaño que fueron las cuentas de 2024", según el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, que se ha referido a las inversiones planteadas como "La carta de los Reyes Magos" y ha recordado que se trata del mismo ejecutivo que "ha tardado 5 años en poner la climatización del Mercado Central".

"Nueve años de ineficacia desembocan en situaciones como la del colegio San Ignacio o la del parque de La Magdalena", ha afirmado el edil, que frente a los grandes proyectos "los vecinos demandan cosas esenciales" con las que el Ayuntamiento no está cumpliendo: plagas, jardines, limpieza, arreglo de calles...

Los presupuestos, ha dicho, se reducen a "marketing político" de Cavada y a la "barra libre de subvenciones".

AxSí: "No son más de lo mismo, es peor"

También el portavoz de AxSí, Fran Romero, ha recordado la subida del IBI aplicada en 2024 además de la "negligencia" que ha supuesto perder 8 millones de la EDUSI para La Magdalena, entre otros "hitos" que ha querido contraponer al discurso del gobierno municipal en torno a los nuevos presupuestos. "No son más de lo mismo, es todavía peor", ha afirmado el edil andalucista, que ha reconocido al ejecutivo "su habilidad para engañar a San Fernando" y ha criticado el incremento de la partida destinada a fiestas y eventos, que sube hasta 1,9 millones de euros.