La plataforma por el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano' suma ya 25 colectivos en San Fernando: se reunirá este viernes

La plataforma impulsada por la asociación cultural Molino de Mareas con el propósito de hacer partícipe a la ciudad de San Fernando de la conmemoración del centenario del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, que se celebrará durante 2027 y parte de 2028 mantendrá su primera reunión este viernes 13 a las 18.30 horas en las instalaciones del centro de congresos.

La entidad, en los últimos días, ha pasado de los 13 colectivos que inicialmente se unieron para impulsar la plataforma a un total de 25, entre los que figura también el Ayuntamiento de San Fernando, que se ha sumado a la iniciativa.

La propuesta de crear esta plataforma que agrupe al mayor número posible de entidades ciudadanas parte de Molino de Mareas, colectivo que recientemente se reunió también con la Armada Española para abordar la cuestión. San Fernando, entendía, no puede permanecer al margen del aniversario de este emblemático navío, con el que no solo comparte su historia sino al que también sirve de base en La Carraca. Allí, el Elcano 'duerme' y se prepara cada año para volver a surcar los mares en un nuevo crucero de instrucción.

"San Fernando, la Isla de León ha estado desde el primer momento de la puesta en servicio de este buque en aquellos ya lejanos 1927-1928 muy cerca de las vicisitudes acontecidas alrededor de él, ya que no solo hace cien años que vive entre nosotros, sino que podríamos contar por cientos los isleños tanto militares como civiles, que han navegado, mantenido y mejorado sus instalaciones tanto desde el muelle de San Fernando en el Arsenal de la Carraca, como desde el dique 4 de la antigua Empresa Nacional Bazán", explicaba hace unos días.

La asociación cultural Molino de Mareas entendía "desde el principio" que la participación de San Fernando en este centenario "debe ser considera un proyecto de ciudad". De ahí que, tras contactar e informar al Ayuntamiento, asumiera la tarea de impulsar esta plataforma junto a entidades culturales, históricas, religiosas y militares, "desde la que trabajar juntos y diseñar un programa de actividades enfocadas a la conmemoración del centenario".

La sorpresa fue que desde el principio se sumaron numerosas entidades con una gran predisposición y deseosas igualmente de celebrar el centenario del Elcano.

Ya entonces anunció Molino de Mareas una reunión con todos los integrantes de la incipiente plataforma "en la que se informará puntualmente del propósito, del ámbito de actuación y del objetivo que se persigue para, inmediantemente después, empezar a poner ideas sobre la mesa que terminen convirtiéndose en actividades culturales que puedan ser ofrecidas a la ciudadanía durante todo el próximo año 2027 y parte del 2028". Y dicho encuentro ya tiene fecha: este viernes por la tarde.