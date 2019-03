Las peñas dan la venia al Carnaval

Las peñas han dado el pistoletazo de salida. O mejor dicho, el chupinazo... Es Carnaval en San Fernando. El pregonero, el actor y humorista Alex O'Dogherty, se encargará de anunciarlo esta tarde desde el parque Almirante Laulhé (a partir de las 19.00 horas). Pero en la calle la fiesta ha dado comienzo ya. Y lo ha hecho, como siempre, de la mano de algunas de sus más emblemáticas peñas que a primeras horas de la tarde han levantado el telón en la plaza del Rey, que vuelve a ser el gran escenario de la fiesta.

El característico chupinazo de la peña Los Pollitos a manos de la alcaldesa, Patricia Cavada, ha dado comienzo a la fiesta poco antes de las 14.00 horas siguiendo el protocolo que la fiesta lleva años cumpliendo a rajatabla. Minutos despues, Paqui Vela, la presidenta de la entidad, hacía entrega de Llave del Carnaval -el mayor reconocimiento que concede la peña- a Jesús Lebrero Urri, al tiempo que recordaban su larga trayectoria carnavalera.

"He tenido el gusto de salir con los mejores autores", dijo el propio homenajeado tan solo un instante después. De La Isla recordó especialmente a Pepe Requeté, Juan Rivero, Antonio de la Cruz, Alfonso Quirós y a Antonio Bonet. "He vivido el Carnaval", admitió satisfecho ante el público que se congregaba en la plaza del Rey para empezar a tapear entre las carpas de las peñas mientras los primeros rayos de sol vencían a las nubes que hasta entonces habían estado muy presentes en la mañana. Lebrero no dudó en echar mano a la guitarra para regalar a los asistentes dos de los grandes momentos de estos inicios del carnaval: el himno de la peña Los Pollitos y un pasadoble de 'Los vagabundos', de Alfonso Quirós.

Otra señera peña del Carnaval de La Isla, la de Perete, tomo seguidamente el relevo en el escenario de la plaza del Rey para hacer entrega de la Careta de Oro del Carnaval a otro veterano: Manuel Aleu Jiménez, que quiso dedicar el galardón a todos los compañeros que ha tenido a lo largo de su trayectoria carnavalera. Antonio Gómez, presidente de la peña Perete, acompañado de la alcaldesa, se encargó de hacer los honores y le recordó que la entrega de la Careta de Oro era un motivo "para que siga luchando por el Carnaval de La Isla".

Este reconocimiento deparó también otro de los momentos de las primeras horas de la fiesta al recordarse los 40 años de 'El profesor Majareta y los niños probeta' y del estribillo más conocido del Carnaval, el '¡Qué bonito!', que por supuesto se coreó para caldear el ambiente.

La concejala de Fiestas, Mar Suárez, y el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, así como las salineras, que esta tarde serán proclamadas colombinas del Carnaval de San Fernando, arroparon también a las peñas desde el escenario en el que se sucedieron estas primeras citas carnavaleras. Poco antes, de hecho, se había llevado a cabo en el Castillo de San Romualdo la recepción al pregonero y a las damas de la fiesta, otro de los actos protocolarios que marca el comienzo del Carnaval en la ciudad.

Rosario Fernández Domínguez fue, por otro lado, la mujer distinguida por la peña Con Sabor a Cañaílla por su colaboración con la entidad, que también celebra hoy su cañaillada popular.

Aunque el Carnaval no puede arrancar si antes no da la venia el Quesero Mayor de la peña Los Catavinos, otro arraigado acto en este primer sábado de Carnaval que esta vez ha tenido a Ildefonso Serrano Cano. Todo, claro está. seguido de la popular quesada y de las actuaciones de distintas agrupaciones que han ido pasando por el escenario de la plaza del Rey.