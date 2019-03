"Ha sido una experiencia interior, de buscar en mí y pensar en mis recuerdos"

Todo está listo en el Parque Almirante Laulhé para que los ciudadanos disfruten con el pregón que ha preparado Alex O’Dogherty, que comenzará a las 20.00 horas, y que contará con unos prolegómenos muy divertidos de temática circense. El pregonero se lo ha tomado muy en serio, y a pesar de sus compromisos profesionales le ha dedicado mucho esfuerzo.

–La gente ha respondido a su llamamiento para que enviaran fotografías?

–Me consta que la gente ha mandado, sí, pero no sé decir cuántas son, porque todavía hoy [por ayer] no hemos cerrado el plazo.

–¿Va a ser entonces un pregón nostálgico? Lo digo porque tira de esos recuerdos.

–Es lógico de que algo de eso va a haber. También vamos a invitar a gente que vive fuera que nos cuenten sus recuerdos, qué echan de menos. Al fin y al cabo el pregón tiene mi punto de vista, que llevo 25 años fuera de mi tierra. Es el de mucha gente que se ha tenido que ir y vivirlo desde fuera.

–¿Qué recuerdos guarda de los carnavales de su niñez, de la adolescencia?

–Es curioso que me hagas esa pregunta, porque es la que yo he hecho a todo el mundo. En el pregón vamos a proyectar muchos vídeos que hemos grabado de muchas personas que se han prestado a contarnos precisamente sus recuerdos. Yo coincido con muchos de ellos. Recuerdo que cuando era pequeño, en los años 80, nos disfrazábamos para los dos domingos, para la cabalgata, la cabalgata del humor. Recuerdo cuando la gente iba a la plazoleta las Vacas, el carrusel de coros...

–¿Qué se va a encontrar el público? Porque nos comentan que también has preparado un pre show.

–Sí, el pre show es una especie de calentamiento, a las siete de la tarde, antes de que empiece el pregón a las ocho. Está enfocado hacia el mundo del circo, y vamos a tener acróbatas, zancudos, música... gente haciendo cositas divertidas para calentar el ambiente.

–¿Cómo ha sido la preparación? ¿Se disfruta de ese proceso?

–Bueno, a partes iguales se disfruta y se sufre. Porque, no te voy a engañar, cuando no tienes nada, ni sabes qué hacer, sentarse delante del ordenador a escribir y pensar... Pero ha sido muy bonito. Para mí ha sido una experiencia interior, buscar dentro de mí y pensar en mis recuerdos, tratar de crear lo mejor para mi pueblo, para mi gente, para que ellos disfruten con esos recuerdos, con mi manera de ver La Isla. Bueno, el pregón es para los que son de aquí, pero también para los que vengan de fuera, que espero que estén también.

–¿Cómo sienta ser pregonero, y más en la casa de uno?

–Sienta muy bien, aunque es una responsabilidad. Ya me lo habían ofrecido hace tiempo y nunca había podido aceptar por falta de tiempo. Este año me pilló bien y dije “venga, lo voy a intentar”. Aún así ha sido un sufrimiento por que he tenido tantas cosas que hacer... Acabo de terminar una película, el martes, en Lanzarote y he estado yendo y viniendo. Así que el pregón está hecho entre aviones, trenes, aeropuertos, estaciones, hoteles, mi casa... Como también he querido hacerlo lo mejor posible, pues me he complicado un poquito la vida. Con el tiempo espero que se vea que ha merecido la pena. La paliza me la he pegado, así que espero que en el pregón salga todo bien, porque no hay opción para el error. Quiero decir, solo es una oportunidad.

–Cada cierto tiempo vuelves a La Isla: en el Teatro con un monólogo, una actuación con tu banda... ahora el pregón.

–Y a grabar mis vídeos de cocina (se ríe). Es que San Fernando es el sitio donde yo quiero hacerlo todo. A los artistas nos gusta que nos vea nuestra gente. Siempre que preparo un espectáculo lo primero que tengo que hacer es llevarlo allí. El pregón era algo que estaba ahí, que teníamos que hacer. Mañana [por hoy] ya podremos decir que lo hemos terminado. Y la verdad es que habrá merecido la pena el esfuerzo. Lo único que espero es que el tiempo respete, que se llene de gente.

–Animas entonces a la gente a asistir.

–Animo muchíííísimo a todo el mundo, porque con tanto esfuerzo, tanto trabajo y tantas cosas que vamos a mostrar lo único que necesitamos es que venga mucha gente. Si no, qué disgusto.

–Hablas en plural.

–Es que estoy rodeado de un equipo fuerte. Me he pegado una paliza en escribirlo, montarlo y organizarlo, pero mañana [por hoy] van a estar allí más de 20 músicos, acróbatas, una banda de percusión... Va a estar Antonio Lizana, va a cantar conmigo Julia Medina. Habrá artes audiovisuales, poesía... Un gran despliegue. He intentado reunir a un elenco de gente de lo más variado posible, además, de San Fernando. Hubiera sido fácil tirar de artistas conocidos, amigos míos, pero quería que en el pregón estuvieran talentos cañaíllas que a lo mejor hay gente que no conoce.

–La última. Supongo que la familia y los amigos están garantizados.

–¡Más les vale!