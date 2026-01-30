Nuevo paso para constituir la empresa mixta de la gestión integral del agua en San Fernando: aprobada definitivamente la estructura de costes del nuevo contrato

Durante el Pleno ordinario de este viernes, el equipo de gobierno ha aprobado definitivamente la estructura de costes del nuevo contrato de abastecimiento y de saneamiento, un trámite que permitirá seguir avanzando en la licitación de un socio tecnológico para la constitución de la empresa mixta que se hará con le gestión del ciclo integral del agua en San Fernando.

“Esta estructura cuenta además con el aval de que no se han presentado alegaciones ni observaciones a la misma por parte de particulares, ni de entidades u operadores económicos, incluido a aquellos a los que se les ha dado traslado de la propuesta. Podemos concluir que se ajusta a los parámetros técnicos, de personal y a los componentes económicos y del estudio de viabilidad. Una estructura de costes adecuada para sustentar el régimen de revisión de precios del próximo contrato de saneamiento y abastecimiento de San Fernando”, ha explicado la concejala de Gestión Presupuestaria y Tributaria del Ayuntamiento, María Gómez.

La delegada municipal ha detallado que, tras esta aprobación definitiva, la documentación de esta estructura de costes se remitirá a la comisión consultiva en materia de contratación pública para que emita el informe necesario para proceder a la licitación del nuevo contrato y, por tanto a la búsqueda del mejor socio tecnológico -el operador privado más adecuado- para constituir la empresa mixta. “El fin es recuperar el control municipal de un bien tan preciado como es el agua tras más de 30 años de externalización y privatización”, concreta Gómez.

Finalmente, la estructura de costes ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP, VOX y AxSí.

Mucho camino por recorrer

El concejal del PP Joaquín Rodríguez Balestra ha condenado durante el debate plenario el retraso que viene acumulando el proceso para la creación de esta empresa mixta. “Desde aquel Pleno del 31 julio de 2019 lo único que sabemos los ciudadanos es que el equipo de gobierno le ha subido a los ciudadanos el recibo del agua un 23% dentro de esa sangría de impuestos y tasas a las que le somete”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha afirmado que el equipo de gobierno no puede hablar de diligencia cuando se trata de la tramitación de este expediente. “Llega después de siete años, un estudio de viabilidad y cuatro prórrogas del contrato, y las que nos quedan”, subraya el andalucista.