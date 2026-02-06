Nueva alerta naranja por viento en San Fernando: se esperan rachas de 90 km/h para este sábado

Un paraguas destrozado por el viento a causa de una de las últimas borrascas

San Fernando volverá a estar en alerta naranja este sábado 7 por fuertes rachas de viento. El aviso lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dará comienzo a las 8.00 horas y concluirá a las 00.00 y adverte de fuertes rachas de viento de componente oeste que podrían llegar a alcanzar de nuevo los 90 kilómetros por hora en la ciudad.

Las previsiones meteorológicas apuntan también la probabilidad de tormentas a primeras horas de la tarde y de lluvias que podrían llegar a ser especialmente intensas en la franja horaria que discurre entre las 15.00 y las 18.00 horas.

Ante este nuevo aviso de alerta naranja por fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de San Fernando ha informado de que se mantendrán cerradas las bibliotecas, aularios y museos durante toda la jornada. Las instalaciones deportivas municipales permanecerán igualmente cerradas, tanto las interiores como las existentes al aire libre.

Sí se mantendrá la función prevista a la tarde en el Teatro de las Cortes (con Las Niñas de Cádiz con La Reina Brava').

Igualmente, desde el Consistorio isleño se ha vuelto a insistir a la ciudadanía para que extreme las medidas de precaución y evite desplazamientos innecesarios hasta el cese de la alerta.