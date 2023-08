Noche 'daddy cool' en San Fernando con los Jacksons, Boney M y Milli Vanilly

La noche enarboló la consigna de que cualquier tiempo pasado fue mejor -al menos en lo que a la música se refiere- y cedió el gran escenario del verano isleño a esos temazos del pop y del disco que beben del funk y del soul y que forman parte del ADN de varias generaciones. Así que Bahía Sound, el ciclo de conciertos de San Fernando, se regaló una velada de Cachitos, una noche daddy cool en todos los sentidos: tanto en su apuesta por un género inmortal que hizo vibrar el auditorio de la mano de los Jackson, Boney M y Milli Vanilly, como en el perfil del público medio que arropó sus actuaciones, cuya edad ni mucho menos fue un reparo a la hora de pedir pista y entregarse por entero a la música. Ni con los jovencísimos que abarrotan los Latin Urban Fest se vio tanta pasión, oiga.

Los Jackson Five, con los hermanos del legendario rey del pop -Marlon, Tito y Jackie- y su sobrino, fueron, indiscutiblemente, los grandes protagonistas de la noche. Y demostraron su buena forma en el escenario haciendo gala de su mítica coreografía y de sus pasos de baile al unísono con hits como Shake your body down, Enjoy yourself o Never can say goodbye. Un auténtico show que tiró de la nostalgia y de la leyenda para hacer disfrutar de lo lindo al público con una 'fiesta Jackson' por derecho. Fue divertido.

Pasaba de largo la medianoche cuando la histórica boy band descubierta por el sello de la Motown hizo su aparición para coronar el espectáculo de 80's Legends, que así se llamaba la cita que reunió en San Fernando a los Jackson, Boney M y Milli Vanilly con el reclamo de poder disfrutar de los grupos originales -nada de tributos- o, mejor dicho, de lo que hoy queda de aquellos mitos después de tantos años, tantos cambios de componentes y, claro está, de pérdidas irreparables.

Pero el show funcionó las maravillas, que conste. La gente se lo pasó de miedo, que al fin y al cabo es de lo que va este tipo de conciertos. Y tuvo la virtud de ceder el escenario a unos auténticos supervivientes de la música -como Fab Morvan, de los Vanilly; o Liz Mitchell, la solista de los Boney M- dándolo todo, que eso siempre es digno de respetar, aunque actuaran sin músicos.

Los hermanos Jackson se presentaron en Bahía Sound con un Can you feel it que fue su carta de presentación: puro show. Pero su Blame it on the Boogie desató la euforia del público. Por supuesto, en el repertorio que desgranaron a lo largo de la noche no faltó ni uno solo de sus grandes temas: I'll be there, ABC, I want you back... La fiesta se prolongó hasta más allá de la una de la madrugada.

Y junto a los grandes éxitos de la banda, un vídeo de pocos minutos proyectado en el fondo del escenario durante el descanso rindió también homenaje a la leyenda de los Jackson recordando su historia.

El resto de artistas tiró también del recurso audiovisual durante sus actuaciones. Los videoclips de los 80 y de los 70 de los Milli Vanilly y de Boney M -en los que se mostraban jóvenes rebosantes de éxito y triunfo- ejercieron de telón de fondo y tiraron de la nostalgia y de la memoria durante buena parte del concierto.

Boney M, que fue la segunda banda en salir al escenario, fue quizá la que más enganchó al público con temas tan bailables como Sunny, Ma Baker y, por supuesto, Rasputin y Daddy cool. Aunque el holandés Bobby Farrell -pieza clave en escena- falleció en 2011, su sustituto en lo que a bailoteo toca supo meterse a la gente en el bolsillo y animar la velada como ninguno. Hasta bajó del escenario para hacerse algunas fotos con los fans de primera fila. La solista, por cierto, cantó con un brazo escayolado que se había fracturado en reciente accidente de tráfico, como explicó al público antes de confesar que jamás había cancelado una actuación.

Y el encargado de abrir la velada fue el superviviente Vanilly, el francés Fab Morvan, que rompió el hielo con All or nothing para seguir con uno de los temas más conocidos del dúo de finales de los 80: Don't forget my number. A lo largo de los 45 minutos de show que brindó en el escenario de Bahía Sound hasta se atrevió con versiones de temas como Maniac o Call on me. Y, por supuesto, hizo corear el gran éxito de los Vanilly ese Girl you know it's true.