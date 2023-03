No hay retrasos en las ayudas municipales a entidades sociales de San Fernando: tienen hasta el 31 de marzo para justificar los gastos de 2022

Que el pago de las subvenciones municipales de 2022 a determinadas entidades sociales, como el comedor El Pan Nuestro, Cruz Roja o el albergue Federico Ozanam de la Sociedad San Vicente de Paúl, no se haya realizado en su totalidad a fecha de 31 de diciembre por parte del Ayuntamiento de San Fernando no es supone ninguna anomalía en realidad.

De hecho, es lo habitual en la dinámica de estas ayudas, como ha precisado el equipo de gobierno tras las críticas lanzadas esta misma semana desde el PP isleño. Se trata además de algo que conocen bien los colectivos en cuestión, que de hecho no han protestado en ningún momento ni mostrado su malestar en este sentido.

Porque dicha forma de pago se recoge incluso en los convenios que se firman con estas entidades, en las que se concreta el procedimiento, mediante el que se adelanta el 75% de la ayuda a partir de la firma del convenio y el 25% restante se abona una vez que se justifican la totalidad de los gastos subvencionables, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2023.

De ahí que no se hayan abonado desde el Ayuntamiento isleño la totalidad de las ayudas puesto que dicho plazo para justificar los gastos ni siquiera ha terminado para las entidades beneficiarias, subraya el ejecutivo municipal ante las críticas lanzadas desde el PP, cuyo concejal Joaquín Rodríguez Balestra llegó incluso a tildar de "vergonzoso" que el Consistorio no hubiese satisfecho en su integridad las ayudas al finalizar el pasado año cuando la gestión de las mismas no se resuelve hasta bien entrado el nuevo ejercicio para que puedan justificar gastos de todo el año.