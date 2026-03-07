Montero reconoce a Amama su "papel de lucha" en la crisis de los cribados con la entrega del premio Clara Campoamor en el 8M

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha entregado este sábado en San Fernando el premio Clara Campoamor a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama) y a su presidenta, Ángela Claverol, en un acto en el que ha reprochado a la Junta la falta de datos de la crisis de los fallos en los cribados.

Amama y su presidenta han recibido, en el marco del Día de la Mujer que se celebra este 8M, uno de los once premios Clara Campoamor que el PSOE de Andalucía ha entregado a personas y entidades a las que ha reconocido por su trabajo por los derechos de las mujeres en un acto celebrado en los cines del centro comercial San Fernando Plaza.

La asociación Amama ha recogido el que reconoce el ámbito de asociacionismo sociosanitario por "su papel de lucha" en la crisis de los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

En la entrega, Montero ha lamentado que, meses después de que comenzase la crisis de los cribados, la Junta no haya ofrecido las cifras reales de afectadas o la evolución de sus historias médicas o sus pruebas.

"No tenemos ni idea. No han dado ni un dato de la crisis más grave que ha tenido el sistema sanitario en 40 años", ha recalcado la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, quien se ha preguntado cómo es posible que no se hayan rendido cuentas de que lo ha pasado con más de 2.500 afectadas.

La líder de los socialistas andaluces, que se ha puesto la camiseta rosa que le ha entregado Amama al recoger su galardón, ha reconocido que esta crisis ha hecho que las mujeres se sientan vulnerables.

La también ministra de Hacienda ha agradecido que asociaciones como Amama existan y ha lamentado el trato que han recibido.

Otros premios en reconocimiento a su trabajo por la igualdad

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha aprovechado el premio para agradecer a la sociedad civil y a todas las mujeres, afectadas o no por los fallos en el cribado del cáncer de mama, el apoyo recibido en las movilizaciones para denunciar ante la Junta la situación.

Según Claverol, la crisis de los cribados responde a las privatizaciones, pero no solo a eso, también al objetivo de ahorrar con la sanidad pública: "Puso precio a la vida de la mujer en Andalucía, 80 euros por cada mujer a la que no hizo la ecografía".

Ha reprochado también a la Junta la burocracia necesaria para presentar la reclamación patrimonial de las afectadas, ha denunciado que ninguna de las peticiones ha sido resuelta y ha pedido que se haga para que se sientan resarcidas por "destrozarles la vida".

Montero ha entregado igualmente otro de los premios Clara Campoamor a la chirigota gaditana Cadiwoman, por llevar sus mensajes "claros" a la sociedad y dejar que el feminismo "invada el Falla".

También ha entregado, entre otros, el galardón a la muestra de cine de mujeres de Huelva Wofest, y ha recordado especialmente a la fotógrafo onubense María Claus, que murió junto a su pareja en el accidente ferroviario de Adamuz y cuya hija ilustró los carteles de las ediciones una y diez.

En el ámbito sanitario, los Premios Clara Campoamor han rendido homenaje también a la almeriense Francisca Antón Molina, referente en el impulso de políticas de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En el terreno empresarial y económico, ha recibido el Premio Clara Campoamor el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico de las mujeres como pilar de la igualdad real.

Paula Reyes, experta en violencia vicaria, ha sido galardonada con el Premio Clara Campoamor en materia académica e investigadora, junto al Grupo GEDEX de la Universidad de Jaén, referente en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

Igualmente, en la esfera audiovisual, la sevillana Reyes Gallegos ha recibido este galardón como directora del documental Ellas en la ciudad, en el que recorre y divulga la memoria de mujeres que sostuvieron y transformaron los barrios periféricos de la capital hispalense.

Como ejemplo de activismo feminista y movilización social, los galardones de igualdad del PSOE-A premian a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, que sigue siendo referente en sensibilización, denuncia y reivindicación sostenida contra la violencia de género.

En tributo al liderazgo comunitario y político de proximidad, se ha otorgado a la alcaldesa de El Portal, María Mairena Toro, en Jerez, que ha demostrado con creces su absoluto compromiso ciudadano acompañando y liderando la organización de sus vecinos durante la reciente emergencia por las graves inundaciones en su pueblo debido a la cadena de borrascas.

El PSOE-A ha premiado, por último, la importancia del ámbito digital con su Premio Clara Campoamor a la divulgadora feminista y creadora de contenido Ángeles Taro, que utiliza su indudable éxito en redes sociales para recuperar y difundir la memoria de mujeres históricamente invisibilizadas.

"No pararemos hasta aprobar la abolición de la prostitución"

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado también este sábado en La Isla que el partido no parará hasta aprobar la abolición de la prostitución.

La también ministra de Hacienda ha asegurado que las mujeres socialistas representan "el motor que permite canalizar en el BOE o en el BOJA todo aquello que todavía queda por construir" para lograr la igualdad y dignidad de las mujeres.

"Daremos un paso impresionante y será realmente transformador y revolucionario cuando aprobemos finalmente, y no pararemos hasta hacerlo, la abolición de la prostitución", ha asegurado la vicepresidenta, en un acto al que han asistido numerosas mujeres socialistas andaluzas como Carmen Calvo o Susana Díaz.

"Las personas no se pueden vender, los cuerpos son intrínsecos al alma y no se pueden vender ni comprar. Todo el que quiera justificar una transacción económica es porque nos considera un producto y somos personas, no somos productos o mercancías", ha señalado.

Montero también ha contado que las mujeres asisten actualmente "con horror" al control de su imagen por parte de "unos algoritmos, de un mundo digital" en el que se extiende "la pornografía que domina a la mujer", "las frases y el odio que alimenta el desprestigio de las mujeres" y en las que "circulan con impunidad campañas de acoso".