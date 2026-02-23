María Jesús Montero: "Una familia de cuatro miembros que haya estado diez días fuera podrá recibir 6.000 euros"

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha visitado este lunes Grazalema, donde se ha reunido con alcaldes de pueblos de la Sierra de Cádiz para ofrecerles el apoyo del ejecutivo central tras unas devastadoras inundaciones de cuyos efectos todavía no se han recuperado del todo. "El pueblo de Grazalema simboliza de manera muy especial la incertidumbre que se ha sufrido estos días por los temporales. No olvidamos la necesidad de que los poderes públicos sean capaces de ayudar en los momentos de emergencia pero sobre todo en la reconstrucción de la economía, de la fisonomía, del conjunto de las calles tras esta inundación", dijo.

"Es importante que Grazalema -abundó- se convierta en símbolo del cambio climático. Lo que estamos registrando en este municipio, como en otras partes de España, son las consecuencias de un cambio climático que nos trae sequía un mes y que a los tres meses lo que tenemos son inundaciones. Y esto se hace importante en una zona como la Sierra, y en un pueblo como Grazalema, que es donde más llueve de toda España. Y esto es importante asumir porque el Sur a veces no se asocia con las lluvias", continuó diciendo la vicepresidenta.

Montero destacó la figura del alcalde grazameleño, Carlos Javier García, en el que se "expresa lo mejor de las instituciones políticas y de nuestros servidores públicos. Son nuestras alcaldesas, nuestros alcaldes, los que están a pie de calle, de casa, de negocio, con todos los vecinos que sufren una situación de este tipo. Probablemente todos los que venimos a visitar estos municipios nos marchamos posteriormente a dormir a nuestras casas, los alcaldes no. Me decía Carlos que aún no ha podido volver a su domicilio. Eso no quita para que esté en guardia las 24 horas del día, más allá de donde se encuentre físicamente y consolar a los vecinos que hayan tenido daños muy importantes".

La vicepresidenta pudo comprobar en el Ayuntamiento "el efecto que ha producido el acuífero subterráneo en la estructura de los edificios, el abombamiento del sueldo, el desplazamiento de las losas, pero también lo que ha supuesto la llegada del agua a través de la conexión eléctrica, que ha hecho que hayan tenido que aislar una parte de los edificios para que no haya peligro de cortocircuito y de incendio".

No se olvidó del trabajo que está desarrollando el CSIC en la Sierra de Cádiz "que está siendo impresionante, de hecho hasta que no dan el visto bueno para que puedan volver las familias, no llegan los arquitectos municipales para permitir su regreso. Es la ciencia la que nos da respuesta a las incertidumbres o a las inseguridades que puedan surgir tras un suceso de este tipo", manifestó.

A pesar que la emergencia se pueda terminar, adelantó que los científicos "seguirán estudiando el efecto que ha tenido en el acuífero la llegada del agua y la retirada posterior, para conocer el estado de los suelos. Se hará una monitorización intensiva en los próximos años para conocer el comportamiento de este tipo de terrenos y su influencia en la estructura del pueblo", explicó Montero.

Pero lo más importante ahora será la llegada de las ayudas, "el conocimiento y la información para que no se convierta la burocracia en un problema añadido", incidió. "Hemos pedido a la Junta, y nosotros mismos nos hemos aplicado, la celeridad inmediata de la llegada de las ayudas como uno de los retos más importantes que tenemos que acometer. De hecho les puedo decir que el próximo jueves ya se van a poner en marcha las oficinas comarcales para gestionarlas. Vamos a empezar justo con la de Grazalema e iremos trasladándolas, hasta llegar a 14, por todos los pueblos de la geografía andaluza donde un mayor impacto hayan tenido las inundaciones". En Cádiz va a haber tres oficinas, una en Grazalema, otra en Jerez y una tercera en San Roque.

Las primeras ayudas son las que tienen que ver con la compensación de seguros agrarios, un paquete que superaba los 2.800 millones de euros, 2.100 millones en ayudas directas y luego 600 para caminos rurales para poder acceder a sus terrenos; y para la compensación de seguros a pagar de la primera semana de marzo.

Informó la vicepresidenta que se van a tramitar ayudas de 150 euros por día y persona, "de manera que si hablamos de una familia de cuatro miembros que lleve 10 días fuera de su domicilio por las lluvias, pues estaríamos en torno a los 6.000 euros de ayuda directa para compensar los gastos pero también las molestias que hayan sufrido estos días".

También, para las personas que no hayan podido acudir a sus puestos de trabajo el Gobierno de España tiene previsto la prestación por cese de actividad y también los ERTEs.

Para los daños a las viviendas, en el caso de que sean "muy importantes", se podrá cobrar hasta 60.000 euros de ayuda, lo que multiplica por cuatro la cuantía habitual a este tipo de ayudas.

El gobierno arbitrará ayudas para la recuperación de la economía entre tres municipios, los gaditanos de Grazalema y Benaocaz y el granadino de Dúdar, con en torno a 5.000 euros para autónomos y hasta 120.00 para empresas, en función de su volumen de facturación, que deben "poner a punto sus instalaciones a la mayor brevedad".

El Gobierno ha previsto también una ayuda de 2.000 millones para los Ayuntamientos afectados para recuperar infraestructuras, calles, alumbrado eléctrico y caminos.

Montero informó también que unos 90 vecinos continúan sin poder acceder a sus viviendas, a la espera de que los técnicos comprueben que no hay riesgos.