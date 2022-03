'Las Cadiwoman' cantan un alegato feminista en el programa 'El intermedio' de la Sexta

La chirigota feminista de Susana Ginesta 'Las Cadiwoman' cerró el programa especial que por el Día Internacional de la Mujer emitía el Intermedio, en la Sexta. Las gaditanas no dudaron en lanzar sus letras combativas, en la que apuntan directamente a la sociedad machista que todavía nos envuelve por hacer sentir culpables a las mujeres por actitudes totalmente normalizadas para ellos.

Le cantaron a las mal llamadas 'malas madres', cuando un día sales de copas tras una "semana de sangre y sudor", y la gente murmullando que "esa madre habrá dejado a sus criaturas viendo a Bob Esponja tirados en el salón". También a la veneración a la imagen a la que nos someten y sometemos, cuando "la gente comenta se ha puesto gorda, se ha hecho mayor". "Trabajo mañana y tarde, cuando llego a casa estoy reventá", no son "la madre perfecta, la amante dispuesta y siempre depilá", reivindicaron.

Lástima que subtitularon una letra que se entiende perfectamente. Una letra sin desperdicio a la que sumaron otro tema "al buen padre que es, que no se le ha muerto nunca la criatura". La agrupación femenina le cantó con mucho arte a todos aquellos padres tan alabados por la sociedad por hacer exactamente lo mismo que ellas. "Lo buen padre que es, que le hace y le da de comer y lo lleva al Parque Genovés; le limpia los moquitos... y todo le queda bien". Pero si es a ellas... "tan tarde y en la calle, va a coger humedad (...); no le des gusanitos dale un platanito (...); arréglate un poquito (...);eres madre y mujer y mala madre que es". Concluye el alegato con un "compréndela un poquito, cambiemos el cliché", si a la mujer "se le olvidó la cartulina, si no guarda las manualidades, si se fue del grupo de whatssap, si se van con la chirigota o si se ha enrollado con medio Ampa...", termina con gran retranca. Para finiquitar con gran sentido del humor diciendo que si "eres mujer te tiene que gustar las cosas de bebé... de bebé", de beber y comer, claro que sí.