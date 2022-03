Y el Carnaval de Cádiz le cantó a todo... las actuaciones de las mejores callejeras

El Carnaval de Cádiz volvió a la calle y nadie se salvó. La actualidad local, la nacional y la internacional pasaron por las coplas de las ilegales, que este año tuvieron el honor de cantar los primeros a lo temas más candentes, sin un concurso del Falla que antes lo hiciera como era hasta ahora lo natural.

¿Y qué se cantó? Pues de todo. Sin olvidar a la suegra o la parienta; las agrupaciones más canallas de la fiesta dieron su visión sobre todo lo que está pasando en el mundo. Y si hace un par de semanas parece que todo lo iba a abarcar el coronavirus, el giro de los acontecimientos cruciales de las últimas semanas se llevaron también protagonismo. Ayuso y su hermano, la crisis del PP, el 'fallo' del diputado en la reforma laboral, al feminismo, y hasta la guerra de Ucrania.

Junto a los cuplés 'de pelo', como se les llama a los más verdes y que no pueden faltar cada año, las ilegales bien son un derroche de sátira e ironía- con su puntito de maldad si hay que meterse con alguien- de todo lo que ha pasado en este último año y también de la vida cotidiana gaditana, de su gente, de sus políticos, de su alcalde incluso su madre, o el oso de la cabalgata que tan famoso se hizo esta Navidad.

Aquí el vídeo resumen con algunas de las agrupaciones que han triunfado en este carnaval más ilegal y callejero que nunca.

'Salgo de Milagri', la romancera de la madre de Kichi

Entre todas ha triunfado el romancero inspirado en un personaje muy especial, la madre del alcalde, que este Carnaval ha saltado de las redes -donde hace una gran defensa de la labor política de su hijo- al carnaval de la mano de Ana Magallanes y su 'Salgo de milagri'. Un momento estelar fue el de este domingo, cuando ambas compartieron un pase juntas

El romancero de Javi y Monano, 'Entre la quinta y la sexta'

Javi Benítez y Monano, dos caras muy conocidas por Animarte y también del carnaval callejero, han sacado el único romancero "de marzo", pues lo estrenaron el segundo sábado de carnaval. 'Entre la quinta y la sexta' representan al personaje que va dentro del Oso de la cabalgata de Cádiz. Vestidos de calle y con un simple collarín, desatan la risa de la gente contando durante un buen rato cómo se ha gestado ese romancero de apenas unos minutos de repertorio "que es más bien una protesta" para contar lo que ocurrió entre la quinta y la sexta, que es el punto donde tienen el dolor. Es cortito, pero no tienen desperdicio.

La chirigota del Perchero, una orquesta asintomática

La chirigota del Perchero que este año se ha convertido en una orquesta asintomática de Cádiz bajo la siglas A.S.C.O. (Asyntomathic Symphony of Cádiz Orchestra) ha sido otra de las más buscadas. Entre sus letras, destaca el cuplé a la madrileñofobia, que incluye un toquecito a la presidenta de la comunidad, Isabel Ayuso. Pero como no quieren caer en la madrileñofobia, inciden que en el tema de la diversidad siempre le han puesto ellos mucho empeño, hasta el punto de que tienen "amigos negros, homosexuales y madrileños", concluye el cuplé.

'Las madrinas': si no entiendes el feminismo "no es cosa nostra"

La chirigota feminista de Susana Ginesta, unas auténticas madrinas de la mafia italiana, tienen que volver a cantar al feminismo en esta canción con guiños de humor y su gran toque reivindicativo, pero ya no para que lo entiendas, sino para que sepas que si no lo comprendes tienes un problema "y no es cosa nostra, sino es cosa tuya". Si no entiendes tras todos los esfuerzos realizados con "manualidades, performances, tesis doctoral" y todo el argumentario existente y palpable, definitivamente tienes un problema. Un mensaje muy necesario que cantan con mucho ingenio.

Los coristas de Airon y su 'Me quedo 'atrap'

Uno de los repertorios más seguidos por las calles gaditanas es el de Coristas a la calle, la chirigota del Airon, y su trap a los treintañeros en el que se quedan 'atrap'. La letra, sin desperdicio, en la que se lamentan se hacen algo mayores, le cantan a la ardentía, manías, a los ruidos cuando masticas, el dolor nuevo de cada día o a la necesidad de ventilar.

'Los mixtolobos' aullando por Cádiz

Uno de los tipos más genuinamente gaditano ha sido el de la chirigota callejera de bandera 'Los mixtolobos', que en su presentación cuentan su transformación en lobos un día cantando Carnaval en la Caleta. En su letra cantan el proceso por el cual esta pandilla de colegas se meten en el cuerpo de un" bicho lleno de pelos al influjo de la luna", que no están en los Caños y que no es "tu prima sin depilar", sino "un mixtolobo de Cádiz capital".