Carnaval de Cádiz : Los 'Coristas a la calle' y su 'trap' de los treintañeros

El Carnaval de Cádiz no es oficial pero las callejeras no han faltado a su cita este febrero, donde están dejando muchos detalles de ánge, ingenio, actualidad o 'poca vergüenza' como debe ser. Una de las más buscadas es 'Coristas a la calle', la chirigota del Airon, con un 'trap' a los treintañeros -ellos mismos- que se están quedando 'atrap' y que ya "piensan enseguida en su ropa tendía cuando el cielo ven dos nubes".

El grupo de Paco Gómez, 'Los masoquistas' en 2020, trae este 2022 un tipo de coristas en el que sólo salen los bajos "para evitar contagios" y donde no falta la bandurria. "El tango jamás morirá mientras que hayamos bajos en la tacita, no podrán con él ni una pandemia ni un maremoto. Bueno, un maremoto probablemente sí y tendrá que seguir vivo en el coro de Mérida", cuentan en su presentación para empezar un repertorio donde no falta esta pieza esencial de la modalidad ni un estribillo propio de los mismos, con un poco de guasa.

Y una de las piezas que más está gustando es el 'trap' analógico, donde cuentan sus problemas de plena crisis de los 30. Ahora se han convertido en "un viejo a pesar de ser milenials" y cuando se despiertan tienen un dolor nuevo, "tienen necesidad de abrir todas la ventanas para ventilar", llevan kleenex en la mariconera, la frituras de noche les da ardentía,.... Tienen Facebook, donde le da al me gusta su madre y sus titas, y no tienen Twich "que ya tiene hasta Martínez Ares". Y prefieren un descaifenado del Brim a un cubata, entre otros muchos detalles que le hacen quedarse 'atrap'.

Al tipo de la 'ilegal' no le faltan complementos chirigoteros, con un gorros hecho de mascarillas FP2, y hombreras con test de antígenos y guantes de látex.

Al grupo seguro que se le podrán seguir escuchando estos días de Carnaval en la calle y también tienen prevista actuaciones en locales como el Café Teatro Pay Pay.

Aunque algunas agrupaciones callejeras se han caído del 'cartel' (pocas) y no estarán en las calles por diferentes motivos, la mayoría de las chirigotas y romanceros de Cádiz que nos hacen disfrutar en cada esquina han estado con sus nuevos tipos y cuplés irreverentes desde este puente. Y seguirán estos días y sobre todo el fin de semana.

El Ayuntamiento de Cádiz -que ha ampliado servicios de seguridad, limpieza y hostelería para este Puente de Andalucía- anunció que incluso les facilitaría el teléfono de un concejal, que estará de guardia, y la Policía Local actuará como en un Carnaval normal.