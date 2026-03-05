El 8M arranca en San Fernando con charlas y sesiones formativas sobre igualdad y femininismo

Pamela Palenciano, durante una de las charlas organizadas en San Fernando con motivo del 8M

San Fernando ha dado comienzo esta semana a la programación del 8M -Día Internacional de la Mujer- que se afronta con el lema Míranos bien con el propósito de lograr una igualdad de trato para las mujeres durante todo el año.

Los actos, concretamente, arrancaron este miércoles el 4 de marzo en el centro de congresos con una dupla de conferencias. La primera de ellas, titulada Reforzar las políticas públicas de Igualdad frente al rearme patriarcal, estuvo a cargo de Graciela Atencio, periodista y directora de Feminicidio.net y de la Escuela Abolicionista Internacional. Por su parte, la periodista y divulgadora Ana Bernal-Triviño, ofreció la ponencia Periodismo y violencia machista: cómo desmontar bulos.

Charla de Graciela Atencio organizada en San Fernando con motivo del 8M, en una imagen del Ayuntamiento isleño / Juan Antonio Sánchez Bernal

El trabajo con la comunidad educativa también ha dado comienzo con el monólogo No solo duelen los golpes y la formación Cuando dicen no al feminismo, ¿qué hacer en el aula?, ambos impartidos por Pamela Palenciano en el centro de congresos. A ellos se les suma el taller participativo ¿Conocemos a las mujeres que inventan el mundo?

Este jueves, los actos se han centrado en la música con un concierto que el alumnado del Conservatorio Chelista Ruiz Casaux que ha estado dedicado a la mujer y que se ha llevado a cabo en la sala capitular del Consistorio.

Con Ana Bernal Triviño y Graciela Atencio, en uno de los primeros actos del 8M en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Por otro lado, Poco después, a las 19.30 horas, el Real Teatro de las Cortes ha sido también escenario para la obra Las Poderío. Un montaje de Teatro Aletehia que fue distinguido como mejor espectáculo de sala en el Festival Territorio Violeta, que reconoce la lucha por la igualdad en las artes escénicas.

Los actos continuarán este viernes 6 con la inauguración se inaugurará en el patio de la Delegación Municipal de Cultura la exposición pictórica Mujeres, de Antonio Mota, que permanecerá allí hasta el 6 de abril.

Asistentes a las charlas del 8M en San Fernando tomando notas durante una de las sesiones / Juan Antonio Sánchez Bernal

El sábado 7 de marzo continuará la programación del 8M con más teatro, en esta ocasión con la obra Las Olvidadas. Una propuesta con la que la coreógrafa y bailaora Mercedes de Córdoba rendirá un homenaje desde el flamenco a las Sinsombrero de la Generación del 27. La función será en el Teatro de las Cortes a las 20.00 horas.

“Míranos bien”: el vídeo del Ayuntamiento de San Fernando para el 8M

El acto central de esta programación también tendrá como escenario el Teatro de las Cortes. El domingo 8 de marzo, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar un acto intergeneracional que distinguirá entre dos partes. La primera de ellas llevará a varias asociaciones de mujeres a compartir sus reivindicaciones bajo el título El Legado, Palabras de Vida. Luego será el turno de la propuesta Flappers, que rinde tributo a mujeres referentes de rebeldía, libertad y sororidad a través de artistas locales como Carmen García Curbelo, Lucía Baizán, Alba Carmona, Rocío Vázquez e Irene Carrasco.