San Fernando dedica su 8M a visibilizar la igualdad de trato todo el año

Lograr una igualdad de trato para las mujeres durante todo el año. Ese es el eje en torno al cual gira la campaña elaborada por el Ayuntamiento de San Fernando para este 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Míranos bien. La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, y la concejala de Mujer, Isabel Blanco, han dado detalle este viernes del programa de actividades que el Consistorio ha preparado con motivo de esta fecha marcada por la reivindicación y el feminismo.

El Consistorio isleño apoya su campaña para el 8M de este año en un trabajo audiovisual cuyo objetivo es plasmar en imágenes el reto que supone lograr y mantener en el tiempo esta igualdad. El vídeo, realizado por la productora gaditana Romantic People, muestra a diversas mujeres en muy distintos roles ejemplificando esta lucha en distintos lugares de San Fernando, como la playa de Camposoto, la barriada Bazán o el Puente de Hierro.

Finalmente, serán 14 las propuestas que integran una variada programación que se desarrollará entre el 3 y el 18 de marzo. Principalmente, convivirán, por un lado, las acciones vinculadas a la divulgación y el debate, y por otro, iniciativas relacionadas con el teatro, las artes escénicas y el mundo audiovisual. Tampoco faltarán actividades orientadas a la comunidad educativa y a la concienciación de los más jóvenes.

Toda la programación

Isabel Blanco se ha encargado de detallar esta programación, que arrancará el 4 de marzo en el centro de congresos con una dupla de conferencias que comenzará a las 18.00 horas. La primera de ellas, titulada Reforzar las políticas públicas de Igualdad frente al rearme patriarcal, correrá a cargo de Graciela Atencio, periodista y directora de Feminicidio.net y de la Escuela Abolicionista Internacional. Por su parte, la periodista y divulgadora Ana Bernal-Triviño, ofrecerá la ponencia Periodismo y violencia machista: cómo desmontar bulos. El acceso a ambas será libre hasta completar aforo.

El 5 de marzo la música llegará a las 17.30 horas a la sala capitular del Ayuntamiento con un concierto que el alumnado del Conservatorio Chelista Ruiz Casaux dedicará a la mujer. Poco después, a las 19.30 horas, el Real Teatro de las Cortes será escenario para la obra Las Poderío. Un montaje de Teatro Aletehia que fue distinguido como mejor espectáculo de sala en el Festival Territorio Violeta, que reconoce la lucha por la igualdad en las artes escénicas. El acceso será gratuito y mediante entrada, disponibles en la web del teatro (teatrodelascortes.sacatuentrada.es).

El 6 de marzo se inaugurará en el patio de la Delegación Municipal de Cultura la exposición pictórica Mujeres, de Antonio Mota, que permanecerá allí hasta el 6 de abril.

Más teatro el 7 de marzo, con Las Olvidadas. Una propuesta con la que la coreógrafa y bailaora Mercedes de Córdoba rendirá un homenaje desde el flamenco a las Sinsombrero de la Generación del 27. La función será en el Teatro de las Cortes a las 20.00 horas.

El acto central de esta programación también tendrá como escenario al teatro isleño. El domingo 8 de marzo, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar un acto intergeneracional que distinguirá entre dos partes. La primera de ellas llevará a varias asociaciones de mujeres a compartir sus reivindicaciones bajo el título El Legado, Palabras de Vida. Luego será el turno de la propuesta Flappers, que rinde tributo a mujeres referentes de rebeldía, libertad y sororidad a través de artistas locales como Carmen García Curbelo, Lucía Baizán, Alba Carmona, Rocío Vázquez e Irene Carrasco. Las entradas son gratuitas y están disponibles en la web del teatro.

Cavada y Blanco, durante la presentación del programa. / Antonio Zambonino

El 11 de marzo se proyectará en el centro de congresos Ella en la ciudad, con coloquio posterior con la directora Reyes Gallego. Este documental, galardonado con el Premio Carmen a Mejor Largometraje Documental, narra la historia de mujeres que llegaron a ciudades que inicialmente les daban la espalda para transformarlas.

Volviendo al Real Teatro de las Cortes, el 12 de marzo recibirá la visita de la icónica cantante y actriz Paloma San Basilio, que llega a la ciudad para representar el espectáculo musical Dulcinea, que reinventa a dicho personaje de Cervantes. La obra comenzará a las 19.30 horas y sus entradas, gratuitas, están disponibles, igualmente, en la web del teatro.

También se incluye en la programación el espectáculo de Lalachus y Bertus K decirte k no sepas, que ya fue presentado como parte de la actual temporada del Teatro de las Cortes y que contará con funciones los días 13 y 14.

El 18 de marzo tendrá lugar una nueva edición de Con Voz de Mujer, que contará con la participación de Samantha Hudson, Yolanda Domínguez, Mara Mariño y Mabel Lozano, y estará presentado por Carolina Ferre. Será en el centro de congresos a partir de las 17.30 horas.

El trabajo con la comunidad educativa tomará forma en esta programación con el monólogo No solo duelen los golpes y la formación Cuando dicen no al feminismo, ¿qué hacer en el aula?, ambos impartidos por Pamela Palenciano en el centro de congresos. A ellos se les suma el taller participativo ¿Conocemos a las mujeres que inventan el mundo?

La totalidad de la programación se puede consultar en le web municipal: www.sanfernando.es

Cavada destacado la necesidad de insistir en iniciativas como éstas ante un “contexto especialmente complejo marcado por el auge de la ultraderecha, el retroceso de derechos en distintos países, el negacionismo de la violencia de género y el repunte de asesinatos machistas y violencia vicaria”.