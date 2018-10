El mejor consejo: que trabajen por lo que desean

"Aunque muchas veces les digan que no, que sigan adelante, que insistan, que lo hagan para demostar lo que valen, aunque sean jóvenes".

Teresa Trasanco apenas tiene 19 años ahora, pero recién cumplidos los 18 años y acabado el Bachillerato de Artes Escénicas conoció lo que era trabajar con un equipo profesional de cine, su gran pasión. Fue en una película, Entre dos aguas, que Isaki Lacuesta rodó en La Isla y que acaba de lograr la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Ayer a alumnos de su antiguo centro, el instituto Jorge Juan, les transmitió su experiencia, en rodaje y dentro de este mundo cinematográfico, también en sus esfuerzos formativos. La acompañaba el protagonista de la cinta, el isleño Israel Gómez, que como ella animó a los estudiantes a perseguir sus sueños, siempre con trabajo y buscándose las oportunidades. Como la que él tuvo hace unos años cuando el director catalán lo escogió de un casting de 400 jóvenes en la Casa de la Juventud; como la que esta película sobre la vida del mismo personaje le ha vuelto a poner sus pies.

Trasanco puede dar estos consejos a chicos que están donde ella hace unos años. Porque en este tiempo, desde que salió del instituto ha conocido el éxito pero también los sinsabores de los varapalos. "En mayo estaba hundida, me quedé a medio punto de aprobar una asignatura y me retiraron la beca que tenía en la Escuela de Cine de Madrid. Tuve que dejarlo", cuenta. Allí llegó por esa capacidad de perseguir su futuro. "Salió hace dos cursos de aquí. Era inquieta, osada, siempre estaba moviéndose, buscando contactos. Hacía cosas por internet, buscaba becas", comenta Yolanda Romalde, profesora de Música de este centro, que da a estos estudiantes Cultura Audiovisual. Cuando todavía estaba en el instituto Teresa conseguió el teléfono del director de la Escuela de Cine de Cádiz y de ese contacto sacó poder ir de oyente a las clases. Iba todas las tardes. Cuando preguntaron para que alguien se incorporara a la película, salió su nombre y al día siguiente ya estaba inmersa en este trabajo de Isaki Lacuesta.

Por ese tesón, por su insistencia, a pesar de los reveses, porque ahora también recoge frutos de esa inquietud que le caracteriza, a esta joven profesional se le ha abierto otra puerta: la han admitido en el Instituto de Cine y ha entrado en segundo curso "y con una beca, también".

"Hay que tener los pies en el suelo", advierte Israel a los chicos que atienden sus palabras desde los asientos del salón de actos. Pero el éxito en San Sebastián ha hecho que las oportunidades lleguen, como un guion que le ha llegado para una serie. "Decir que quieres algo y quedarte en el sofá no vale", apunta. Gómez se lo ha trabajado, con una interpretación en la que ha puesto todo su empeño y sus emociones, con un esfuerzo tremendo que le llevó a la extenuación en algún momento. Fue un mes y una semana de grabación duros, con un equipo pequeño. "Trece personas, y a veces 15", detalla la ayudante de dirección de arte, es decir de David Jiménez, que ayer tuvo que marcharse sin poder estar con los jóvenes, pero que prometió volver para contar su experiencia profesional. "Las cosas que es capaz de hacer para crear los decorados, para crear el ambiente necesario, es increíble", reconoce la antigua alumna del Jorge Juan, escantado con los conocimientos que sacó de la película, al poder descubrir cómo trabajaba cada departamento. Le servirá, no en vano su meta es dirigir sus propias películas. Por ese camino anda, a punto de sacar su primer corto profesional, mientras trabaja para José Manuel Colón en su nuevo proyecto. "Siempre pensamos que llegaría lejos, pero no tan pronto", señala Esther Nieto, profesora de Filosofía. "Estamos orgullosos de sus éxitos. Para los alumnos es un ejemplo", añade Paqui Vela, profesora de Artes Escénicas.