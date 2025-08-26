Manuel Ángel Cano Vélez pregonará la Semana Santa de San Fernando 2026

El cofrade isleño Manuel Ángel Cano Vélez será el pregonero de la Semana Santa de San Fernando de 2026. El Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad, que desde el pasado mes de julio preside Eduardo Coto, ha dado a conocer su designación en la noche de este martes al tiempo que ha hecho públicos los otros nombramientos que protagonizarán la próxima Cuaresma y sus prolegómenos: la imagen que presidirá el Vía Crucis de las Hermandades y el autor y presentador del cartel de la Semana Santa.

Será así la talla del Santísimo Cristo de la Expiración la que presidirá el habitual acto penitencial que comparten todas las hermandades en la tarde del primer lunes de la Cuaresma, lo que hizo por última vez en 1996. El titular de la hermandad protagonizará esta señalada cita tras la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, que se celebrarará el próximo 25 de octubre.

Por su parte, el cartel que oficialmente se encargará de anunciar la Semana Santa será obra del artista isleño Alfredo Martínez Pérez y el periodista isleño Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz, se encargará de la presentación.