Juan Antonio Sirviente Prius 'Churre', Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión 2026 de San Fernando: “Llevo a gala el barrio de la Pastora y eso se va a notar en la cabalgata”

Sirviente Prius, sentado en el trono de Baltasar en la estancia de los Reyes Magos de la planta noble del Ayuntamiento.

Pocas costumbres son tan isleñas como tomarse algo en Casa Naca, un establecimiento que ha sido, y sigue siendo, punto de encuentro para generaciones y que representa bien al barrio en el que se encuentra: la Pastora. Al frente de este negocio familiar, toda una institución, se encuentra Juan Antonio Sirviente Prius, mejor conocido por todos como ‘Churre’, que encarnará a Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión. Con su elección como Rey Mago, todo un barrio clava la bandera de la conquista en una cabalgata que será más pastoreña que nunca. El popular hostelero relata a Diario de Cádiz cómo ha vivido estas semanas tan intensas.

–¿Cómo fue esa llamada en la que la alcaldesa le comunica que va a ser Baltasar?

–Hubo una primera llamada en la que Patricia me dice que soy su apuesta personal como Rey Mago y en la que me ofreció ser Baltasar. En ese momento me sentí abrumado, ya que es un gran honor, pero también una enorme responsabilidad, por lo que le pedí que me dejara un día para pensarlo y responderle. A la mañana siguiente le llamé y le dije a la alcaldesa lo que le dije a mi mujer en el altar de la Pastora en 1997: “Sí, quiero”. Y el resto es historia...

–Ese “Sí, quiero” dio inicio a una cuenta atrás de preparativos, ¿cómo se ha vivido en su casa?

–De manera muy intensa, pero al mismo tiempo muy tranquila. Me he rodeado de buenísima gente en esta experiencia y el Team Baltasar está trabajando de maravilla para que todo salga como tiene que salir. La familia lo está llevando con mucha ilusión. Mi madre está muy contenta de que su hijo sea Rey Mago y yo no olvido que serlo es una cosa muy bonita y emocionante.

–Que usted sea Baltasar es algo único y especial para todo un barrio de San Fernando, ¿cómo está viviendo la Pastora y Casa Naca su reinado?

–En el día a día de mi trabajo no paro de recibir felicitaciones y las cuatro hermandades del barrio se han volcado con Baltasar. Han estado a una conmigo y han aportado elementos como caramelos e incienso para mi séquito.

–Entiendo que tanto su establecimiento como el barrio estarán presentes de alguna manera en la cabalgata, ¿no?

–No quiero hacer spoilers, pero si te puedo adelantar que habrá un guiño muy bonito hacia la iglesia de la Pastora en la que se verán representadas las cuatro hermandades pastoreñas. Llevo a gala mi barriada y va a estar presente en la cabalgata, no podría ser de otra manera.

Otra imagen de Sirviente Prius en la estancia real. / Jesús Marín

–¿Qué Baltasar vamos a ver el día 5?

–Un Baltasar con muchas ganas y con la seguridad de que lo vamos a bordar para llevarle la ilusión a los niños de San Fernando.

–¿Cómo se vive la Navidad en su hogar?

–En familia, como toda la vida de Dios. También de forma muy intensa debido a nuestro trabajo en la hostelería. Sí es verdad que desde que nació mi hijo Juan Antonio tomamos la costumbre de no abrir Casa Naca en Año Nuevo para disfrutar de esa jornada en familia. Él nació el 1 del 1 de 2001, fue el primer cañaílla del milenio. Tampoco abrimos el 5 de enero, para disfrutar precisamente de la tarde y la noche de Reyes.

–Tanto el interior como la terraza de Casa Naca siempre lucen repletos de comensales durante las fiestas navideñas, ¿ha sido difícil compatibilizar la frenética actividad del negocio con los preparativos?

–El Team Baltasar es un gran equipo y está haciendo un trabajo espectacular. Su dedicación está haciendo que todo sea mucho más fácil. De hecho, a veces pienso que para lo único que voy a ir es para vestirme de Rey Mago y repartir ilusión. He estado muy arropado en todo momento. Mi sobrina Magui se está partiendo la cara como jefa de gabinete y lo lleva todo para adelante y luego hay amigos como Manolito, Migue y Cambo que también lo están dando todo.

–¿Qué le pide Baltasar al 2026?

–En primer lugar, salud para todos, también para mi madre y mi gente. Y luego que se vaya arreglando la que hay liada a nivel internacional para que la paz vaya estando más presente en el mundo.