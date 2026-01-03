Alberto Cervantes Sánchez, Gaspar en la Cabalgata de la Ilusión 2026 de San Fernando: “Es muy gratificante que nuestro astillero esté presente en la cabalgata”

Cuando faltan apenas un par de días para una nueva Cabalgata de la Ilusión, el encargado de encarnar a Gaspar este año, Alberto Cervantes Sánchez, echa la vista atrás para repasar cómo han sido estas últimas semanas de preparativos e intensas vivencias. El director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima en Navantia adelanta a Diario de Cádiz que los astilleros isleños y el sector naval también estarán presentes en esta cabalgata.

–¿Cómo fue ese momento en el que recibe la llamada en la que la alcaldesa le comunica que usted va a ser Gaspar?

–Fue un momento muy especial y un tanto triste, porque me acordé de mi padre. Para mi padre, el 5 de enero, Día de Reyes, era la jornada más especial del año. Él vivía el año entero para el día 5. Era marino y ya no está con nosotros, está, como siempre digo, navegando en el mar eterno. Y luego muy contento, porque ser Rey Mago de mi ciudad siempre ha sido mi ilusión.

–Esa llamada tan esperada da lugar a un breve, pero ilusionante, reinado, ¿cómo han vivido en su casa estas frenéticas semanas llenas de preparativos y nervios?

–De una manera un poco loca, porque me coincidió con un momento en el astillero bastante potente tanto de carga de trabajo en vigor como de acciones comerciales y han sido muchos los viajes que he tenido que realizar durante este reinado. Están siendo semanas muy intensas. Al principio estuve un poco asustado, pero en cuanto contacté con el resto de compañeros que también encarnarán a los Reyes este año todo fue más fácil. Conocer a mis compañeros, que ya también son amigos, y compartir con ellos esta experiencia es otro gran regalo que me llevo. Estoy tranquilo, porque todo está perfectamente planificado para que la cabalgata sea un rotundo éxito gracias al trabajo de muchas personas con un gran corazón. En cuanto a la familia, toda está encantada con este reto. Mi madre, mi mujer y, sobre todo, mi hija, que siempre está a mi lado y no se quiere perder nada. También ha sido muy interesante vivir la organización de la cabalgata desde dentro. Por mi trabajo estoy acostumbrado estar pendiente a diario miles de personas, pero esto ha sido muy distinto.

–Entiendo que, a pesar del esfuerzo que implica, hay una parte de usted que no quiere que este sueño se acabe.

–Al viajar tanto por mi trabajo soy de salir poco, me gusta estar en mi casa. Pero es cierto que estoy recibiendo mucho cariño como Rey Mago y eso me lleva a querer estar más en la calle. Es entrañable y estoy muy agradecido.

Otra imagen de Cervantes Sánchez en la estancia real. / Jesús Marín

–A través de usted también estará presente en la cabalgata un astillero que forma parte de la propia memoria laboral y sentimental de la ciudad.

–Es muy gratificante que se haya contado con la figura del astillero y de la construcción naval en San Fernando para representar un Rey Mago. Precisamente, una de las prioridades que siempre he tenido desde que llegué a la dirección del astillero es acercarlo más a la ciudad y mi elección como Gaspar es reflejo de que el Ayuntamiento, la Asociación de Reyes Magos y la propia ciudad quieren ir de la mano con el astillero. La ciudad quiere a Navantia y a mi eso, como director del astillero isleño, me llena de energía para seguir empujando en pro de traer más trabajo a la ciudad y acercar aún más la construcción naval militar a San Fernando.

–Sabiendo esto, ¿cómo va a ser el Gaspar que vamos a ver el próximo día 5?

–Os invito a que estéis atentos a los detalles, que no os quedéis sólo en ver pasar las carrozas y en los caramelos. Habrá muchos guiños al sector naval y a la Armada.

–¿Cómo se vive la Navidad en su hogar?

–De forma muy familiar. Mi familia es muy reducida y vivimos estas fechas de manera muy tranquila.

–¿Qué le pide Gaspar al 2026?

–Primero, que podamos resolver el trabajo que tenemos en el astillero de una manera adecuada en plazos, costes y alcance. Luego, que seamos capaces de incrementar el músculo industrial de la Bahía, necesario para asegurar un futuro a largo plazo que es prometedor. la Bahía de Cádiz se ha convertido en un referente mundial en cuanto a construcción naval y eso va a seguir siendo así. Más allá del astillero, mis deseos pasan por que disfrutemos de una diversidad real. Nuestras diferencias son oportunidades, no problemas.