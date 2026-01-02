Manuel Antonio García López, Melchor en la Cabalgata de la Ilusión 2026 de San Fernando: "No hay que olvidar que los Reyes Magos son una tradición cristiana”

García López, corona en mano y sentado en el trono de Melchor de la Estancia de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de San Fernando.

El recién estrenado calendario de 2026 ya cuenta las horas para una nueva Cabalgata de la Ilusión. Bajo las imponentes barbas blancas de Melchor se encontrará Manuel Antonio García López. Quien fuera presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías durante ocho años comparte con Diario de Cádiz como está viviendo esta intensa cuenta atrás.

–¿Cómo recuerda ese momento en el que la alcaldesa le llama para comunicarle la noticia?

–Fue muy bonito conocer que contaban conmigo para una misión tan importante como es la de representar a Melchor en mi ciudad. Es un logro que no es sólo tuyo, sino también de tu familia, tus amigos y la gente que te acompaña. La ciudad te abre los brazos.

–Tras esa llamada se inició una cuenta atrás muy intensa y especial, ¿cómo la ha vivido en casa?

–Pues abrumado desde el primer momento por el cariño recibido y la disposición de mi gente y de las hermandades a colaborar en lo que haga falta. Ser Rey Mago en La Isla es un regalo del cielo y en este camino me llevo además la amistad de las otras personas que encarnan a los otros Reyes. En cuanto a mi familia, mi mujer y mis hijos están viviendo con mucha ilusión que yo le vaya a echar un cable a los verdaderos Reyes Magos, que son los que entregan los regalos en casa. Además, tengo un gran equipo operativo y creativo, con mi mujer, Bea, a la cabeza como jefa de gabinete, que está organizando el séquito y llevando el tema del merchandising. Estamos deseando que llegue el día 5, pero al mismo tiempo que no llegue para que esto no se acabe. Están siendo semanas intensas y vertiginosas.

–¿Cómo va a ser el Melchor que vamos a ver en la próxima Cabalgata de la Ilusión?

–Va a ser un Melchor con mucha impronta cofrade e isleña y eso también se va a dejar sentir en un séquito muy familiar. El traje no se lo va a poder poner otro, ya que captura mi esencia como persona.

–Cada familia vive la Navidad a su manera, ¿cómo se disfruta en su hogar?

–Por desgracia, mi padre falleció hace 30 años y las primeras Navidades tras su pérdida se vivieron con pena y con dureza, pero con mucha esperanza. Después fueron llegando los hijos y los sobrinos y se regresó a esa Navidad familiar con la que uno disfruta de las tradiciones inculcadas. No hay que olvidar que los Reyes Magos son una tradición cristiana y religiosa y que nosotros, con la cabalgata, llegamos al centro de San Fernando, a la plaza del Rey, para adorar al Niño Jesús. Somos unos mensajeros que seguimos una estrella que nos lleva a Belén. Eso no se puede perder ni olvidar. Aunque es cierto que la ilusión de los Reyes Magos va más allá de las creencias y religiones y que la cabalgata reúne a todo tipo de personas, porque es parte del propio folclore y de la cultura popular de San Fernando. Hablamos de un evento que tiene una capacidad de convocatoria parecida a cuando sale a la calle el Nazareno o la Virgen del Carmen.

Otra imagen de García López en la estancia real. / Jesús Marín

–Y hablamos de un evento y una tradición que no serían posibles sin el trabajo y la colaboración de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando

–Totalmente. Ya dije en mi proclamación como Rey Mago que mi compromiso con la asociación es trabajar para conseguir que esta ilusión se mantenga durante todo el año, más allá de la cabalgata. No se trata sólo de los juguetes, hay familias de La Isla en situación de necesidad durante todo el año.

–La calle ofrece siempre el mejor termómetro, ¿cuáles están siendo las impresiones de su reinado?

–Muy positivas. La Isla es una ciudad muy cariñosa y ese cariño se siente en la calle.

–¿Qué le pide Melchor al 2026?

–Que la gente viva el año desde el respeto, porque al final el respeto te lleva a todo: a la sabiduría, al entendimiento, a conseguir proyectos o al amor. Pido mucho respeto para que cada vez haya más paz en el mundo y para que San Fernando siga siendo la ciudad solidaria que es. También le pido al 2026 mucha salud y que disfrutemos del día a día, que seamos buena gente y que no nos dé miedo abrazarnos y decirnos que nos queremos.