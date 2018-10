Una cuestión de tiempo

No me da tiempo... Necesito días con más horas... Si usted es de los que pronuncia varias veces al día estas frases -o similares- es el candidato perfecto para asistir a la jornada Tiempo y saludque La Isla acogerá el próximo 18 de octubre, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y en la que participan el Real Observatorio de la Armada (ROA), laAsociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (AROHE), la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento isleño.

Valorar el tiempo, aprender a gestionarlo correctamente y hacerlo de una manera que redunde en un hábito saludable es el objeto prioritario de esta jorrnada que, precisamente por eso, se dirige de un modo especial a la población escolar: desde los últimos cursos de Primaria a Secundaria y Bachillerato.

Ahora bien, a nadie se le escapa que el tema de la jornada adquiere además un protagonismo singular al coincidir con el candente debate europeo acerca de si es necesario poner fin al cambio de hora en otoño y primavera, una delicada cuestión en la que España está metida de lleno. "No es nada fácil", apuntaba ayer el director del Observatorio de Marina, el capitán de navío Francisco Javier Galindo. "La realidad es que es un tema muy complejo que en cada punto de la geografía de Europa se ve de una manera diferente. Lo ideal sería tomar una decisión armonizada, si es posible en toda Europa".

Lo cierto es que la jornada, aunque tienen mucho que ver con este debate, se planteó un par de meses antes. "Indica que estamos trabajando en la senda correcta", apuntó el capitán de navío Galindo, durante la presentación de este encuentro sobre Tiempo y salud. El acto, celebrado en el Observatorio de Marina, contó también con la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada; de la delegada territorial de Educación, Remedios Palma; y de la coordinadora de AROHE en Andalucía, Belén González. Todos ellos subrayaron la vigencia y actualidad social del tema propuesto para este encuentro, lo que redunda además en su "atractivo" no solo para los escolares sino para toda la población en general.

La jornada

La jornada Tiempo y salud se celebrará en las dependencias municipales del Centro de Congresos el próximo día 18 desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y contará con seis ponencias diferentes y un debate con el público.

La primera de las conferencias estará a cargo de Beatriz Rodríguez Morilla, psicóloga responsable del departamento clínico Kronohealth, que hablará sobre cómo nos afectan los horarios a nuestra salud; asunto que será tratado también en la segunda de las ponencias La importancia del sueño, que correrá a cargo de uno de los especialistas de la Unidad del Sueño del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

El cambio de hora en España se abordará de la mano de la doctora María Angeles Bonmati, del Grupo de Cronobiología de la Universidad de Murcia.

Por su parte, el director del ROA tendrá también a su cargo la cuarta de las ponencias: La custodia de la hora en España. No en vano -recordaba ayer el Ayuntamiento- es el Real Observatorio de la Armada de San Fernando el encargado de mantener el patrón nacional de tiempo y frecuencia, sincronizando a la administración pública y los usuarios para conocer exactamente la hora.

El Meridiano de Cádiz del siglo XVIII, a cargo de Miguel Ramos, será otra de las conferencias que integrará esta jornada dedicada al tiempo y que ofrecerá una pincelada histórica al alumnado asistente "para que conozcan y sean conscientes de la relevancia de los meridianos y sepan también que hubo un momento en la historia en el que el meridiano principal del mundo de referencia para los navegantes era el de Cádiz". Por último, el experto en comunicación, Ramón Barrera, impartirá la ponencia El tiempo en 3 dimensiones.

"Hay que hablar del tiempo en los centros escolares"

La delegación territorial de Educación no tuvo dudas a la hora de secundar la propuesta de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles de organizar una jornada para hablar del tiempo a los centros escolares. Su responsable, Remedios Palma, lo admite. Por muy presente que el tiempo esté en la vida cotidiana de todos y, por supuesto, en los centros escolares "hasta que la cuestión no se plantea, no se pone encima de la mesa, no existe". De ahí que considere que se trata de "una excelente iniciativa" que se difundirá por todos los centros a través del programa Séneca. "Nuestra intención es motivar al alumnado y al profesorado para que acudan a estas jornadas y plantear en los centros educativos que hay que hablar del tiempo y gestionar el tiempo". afirmó.

"El asunto es ciertamente complejo y el debate está más abierto que nunca a raíz de la iniciativa europea de valorar la supresión del cambio horario al reconocerse su impacto en la salud de las personas y su escasa incidencia en el ahorro energético", precisó también, por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, que recordó también la comisión de expertos que el gobierno de Pedro Sánchez ha creado para analizar el problema.