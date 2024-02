El isleño Manuel Domínguez obtiene el Premio Tiflos de Novela para personas con discapacidad visual

El escritor Manuel Domínguez (San Fernando, 1968) ha obtenido el premio Tiflos de Literatura que convoca la ONCE en la categoría de autores con discapacidad visual de novela con su obra Reales de a ocho. En su libro reivindica el papel histórico de San Fernando, su ciudad natal, y de Chiclana, donde trabaja como vendedor de la ONCE, frente al protagonismo absoluto de Cádiz en la España de la guerra de la Independencia, como ha indicado la ONCE en una nota.

El académico de la RAE y Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez, miembro del jurado, ha expuesto que esta novela histórica de aventuras "muy entretenida y muy bien escrita" está centrada en un personaje "cautivador". Reales de a ocho arranca dos o tres días después de que el duque de Alburquerque entrara en 1810 por el puente Zuazo que da acceso a San Fernando con lo que quedaba entonces del ejército de Extremadura. A partir de ese momento el autor desencadena toda una serie de peripecias de su protagonista Mateo Nogueira, un buscavidas que se mueve por toda la provincia de Cádiz evitando ser reclutado por las milicias para enfrentarse a los franceses.

"No es un héroe, es más bien un sinvergüenza honrado", ha contado este escritor isleño, asegurando que ha tratado de hacer "una reflexión" sobre el papel de San Fernando porque "todo el mundo habla de Cádiz, de La Pepa y de la Constitución de 1812 y parece que Cádiz se llevó toda la trama gorda de la guerra de la Independencia cuando es incierto porque en Cádiz entonces se vivía estupendamente", al contar con "teatros, librerías, periódicos, actividades lúdicas, tertulias en la calle, alimentos, animales exóticos, abalorios, mientras que San Fernando sufría la guerra".

También centra su foco en una vecina de Chiclana, donde como ha contado, "quedaron mujeres, inválidos y niños con la orden de tener las puertas abiertas para que las tropas francesas pudieran alojarse en sus casas". Es por eso que Manuel Domínguez se adentra en un relato cargado de anécdotas y personajes reales, de historias que ha querido desvelar, después de ocho meses de un trabajo de documentación de laboratorio que ha sido revisado por historiadores gaditanos.

Leer y escribir, con lupa

Manuel Domínguez ganó el primer Concurso de Relatos de Ciencia Ficción de Arcos de la Frontera y el primer premio de Relatos Cortos de la ONCE en Andalucía en los años 2002, 2004, 2006 y 2008. Además de otros galardones, obtuvo en 2017 el primer premio de relatos Asociación Cultural Salinas de Chiclana y el Premio Tiflos de Cuento por su obra 'Se buscan lectores en buen estado'.

No obstante, ha señalado que este premio de literatura de la ONCE es "importantísimo" para él ya que "esta novela me ha enriquecido como persona y como escritor. "Tener el premio de un jurado crítico imparcial que no es de Cádiz y que diga que este trabajo merece la pena es un espaldarazo al trabajo de mucho tiempo", ha aseverado.

El escritor se afilió a la ONCE en 1997 por las consecuencias de la atrofia de su nervio óptico que le hizo perder toda capacidad de enfoque, por lo que para escribir recurre siempre a la lupa. Su trabajo creativo resulta, por tanto, entre artesanal y medieval. Pero esa limitación no le ha impedido dedicarse durante casi un año a investigar, descubrir y narrar una de las páginas más desconocidas de la historia de Cádiz.

Los Premios Tiflos de Literatura convocados por la ONCE en su 37 edición de Poesía, 34 de Cuento y 26 de Novela ha elegido también como ganadores en cada uno de los géneros a los autores Carolina Esses con su poemario titulado Ese brote de pino; Juan Carlos Méndez por su cuento En las ruinas y Luis Salvago con la novela Josephine, respectivamente, entre los 1.827 trabajos presentados.

Los ganadores recibirán un premio de 17.000 euros en el apartado de Novela y de 10.000 euros en cada uno de los apartados de Cuento y Poesía. Además del premio en metálico, las obras ganadoras serán editadas por la Editorial Galaxia Gutenberg (Novela), Edhasa Castalia (Cuento) y Renacimiento (Poesía).

El jurado también ha dado a conocer los nombres de los ganadores de los premios especiales para escritores con discapacidad visual, dotados con 5.000 euros cada uno, entre los 40 trabajos candidatos. Así, en Poesía y en Cuento el fallo del jurado ha aclamado al mismo ganador, el autor de origen mexicano y nacionalizado estadounidense Febronio Zatarain, con las obras Oruga entre terrones y Rastros en la tierra.

A esta edición de los Premios Tiflos se han presentado 1.827 trabajos, siendo 760 en el apartado de Poesía (735 en la categoría general y 25 en el apartado de discapacidad visual), 456 originales en Cuento (450 en general y seis escritores con discapacidad visual) y 611 en la categoría de Novela (602 de escritores videntes y nueve con discapacidad visual).