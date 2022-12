La isleña Gloria López Gámez, Premio a la Investigación de la Real Academia de Doctores de España por su tesis.

La isleña Gloria López Gámez ha sido reconocida recientemente por la Real Academia de Doctores de España (RADE) por su tesis doctoral, con la que conseguido uno de los Premios a la Investigación que convoca esta entidad -concretamente, el destinado a las ciencias de la vida y de la salud- en su 41ª edición.

Estos premios están destinados a aquellas tesis, calificadas con sobresaliente cum laude, que se distinguen, sobre todo, por su excelencia científica y su carácter innovador y que han sido leídas durante el curso 2021-2022. Los Premios RADE pretenden tanto impulsar la investigación como, sobre todo, galardonar el arduo trabajo que supone la realización de una tesis doctoral, tal y como explica la institución en su página web.

Conseguir un Premio RADE supone, por tanto, una distinción de primera que sitúa a la persona galardonada entre los mejores investigadores de España. Y entre ellos está esta isleña que estudió Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

La tesis doctoral de Gloria López lleva por título Application of pulsed electric fields as a strategy for enhancing the content and bioaccessibility of carotenoids and phenolic compounds in carrots and their derived products.

El planteamiento de la investigación llevada a cabo por esta isleña parte de que las enfermedades que mayor prevalencia tienen en la actualidad son las cardiovasculares y degenerativas, las cuales -explica ella misma- podrían prevenirse mediante el consumo de alimentos ricos en compuestos bioactivos con actividad antioxidante, que se encuentran en las frutas y verduras.

"Sin embargo, estos compuestos no se absorben totalmente cuando los consumimos. Las tecnologías convencionales de procesado implican el uso de altas temperaturas que causan efectos negativos en estos compuestos bioactivos. Por este motivo, en esta tesis doctoral se investiga el efecto de una innovadora tecnología no térmica, los pulsos eléctricos, como estrategia para aumentar el contenido de estos compuestos bioactivos y mejorar su absorción al consumir zanahorias y sus productos derivados, principalmente zumos y purés", expone.

Como resultado, se obtuvieron zanahorias con al menos un 40% más de antioxidantes sin alterar su calidad. "Por otro lado, la aplicación de pulsos eléctricos condujo a triplicar la absorción de estos compuestos en purés de zanahoria. Los resultados de la investigación demostraron así que los pulsos eléctricos son una estrategia eficiente para aumentar dicha absorción, por lo que pueden ser utilizados para desarrollar alimentos con un mayor valor antioxidante".

Gloria López estudió Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide (2010-2014) y cuenta también con un máster en Genética Molecular y Biotecnología (2014-2015) y otro en Formación de Profesorado (2015-2016) realizados también en Sevilla. En el año 2017 consiguió contrato FI-AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación) para realizar la tesis doctoral en la Universidad de Lleida (UdL) sobre Ciencia y Tecnología Alimentaria (2017-2021).

Durante este periodo, ha realizado también una estancia de investigación de 3 meses en la University College Dublin (en 2020) y ha trabajado como investigadora postdoctoral en la UdL (2021-2022).

Esta isleña ha recibido también el premio extraordinario de doctorado de la UdL y en 2023 comenzará un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en el Centro Tecnológico CIDAF, de Granada.

Aunque lleva tiempo ya fuera de San Fernando, Gloria López mantiene intactos sus vínculos con La Isla y asegura sentirse "muy orgullosa" de sus orígenes y de la educación de base que recibió en la ciudad. Ahora -dice- después de tantos años de preparación, trabajo e investigación empieza a ver los frutos de su esfuerzo.