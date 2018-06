El interventor señala en un informe que los presupuestos están 'inflados'

Las vistosas inversiones y ayudas que el gobierno municipal incluye en la propuesta de presupuestos que el próximo jueves intentará aprobar en el pleno tienen un inconveniente: que carecen del informe favorable del interventor del Ayuntamiento. Ayer lo aireó el PP de José Loaiza al condenar explícitamente la estrategia "electoralista" que asegura se traen entre manos Patricia Cavada y Fran Romero con los presupuestos de 2018 al llevarlos a un pleno extraordinario sin haber cerrado antes un acuerdo con ningún grupo de la oposición.

Según el candidato de los populares y portavoz del grupo, los servicios económicos del Ayuntamiento han informado desfavorablemente a la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno porque parte de una previsión de ingresos que difícilmente podrá alcanzar el Consistorio este año. Es decir, que están "inflados" en más de 4,5 millones de euros, una cifra -insisten- que echa por tierra la credibilidad de los presupuestos.

Dice el PP que se trata de una maniobra para acusar a la oposición de paralizar la ciudad

"Eso quiere decir que hay inversiones o ayudas que están anunciando a los ciudadanos que no se van a poder hacer y promesas que, por tanto, no se van a poder cumplir", afirmó Loaiza. Los populares -como hiciera también Podemos el pasado fin de semana- han atacado el calendario de encuentros y reuniones que el equipo de gobierno mantiene desde la semana pasada para explicar con detalle a colectivos, asociaciones y empresarios las inversiones, ventajas y actuaciones que plantea en los presupuestos. "Les da exactamente igual aprobar los presupuestos" porque los movimientos de la última semana no pasan de ser una mera "maniobra electoral" que tiene por objetivo intentar poner en evidencia a la oposición y culparla de todo cuanto no se hace en San Fernando, asegura el candidato del PP, que ha denunciado también que se reserven hasta 7,5 millones de euros para nuevos préstamos "que endeudarán a la ciudad cuando existen 19 millones de remanente que no se han gastado".

De ahí que Loaiza haya pedido a Cavada que dé marcha atrás con la convocatoria del pleno extraordinario que se celebrará este jueves y que retire esta propuesta de presupuestos. El PP quiere que se convoque una junta de portavoces extraordinaria para negociar y cerrar "de verdad" unos presupuestos entre todos los grupos, para lo que apunta un plazo de unos 20 días.

La petición de los populares -avivada también por Loaiza a través de las redes sociales- sorprendió al equipo de gobierno. No es que se esperen su apoyo a la propuesta de presupuestos ni mucho menos, pero el concejal de Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez, admitió ayer que no se esperaba la salida de los populares: "¿De verdad nos están pidiendo un recorte de 4,5 millones de euros en los presupuestos cuando hemos cerrado el último ejercicio con un superávit de 7,5 millones de euros?", se preguntó. De hacerlo, dijo el edil socialista, los presupuestos de 2018 contemplarían unos ingresos que estarán en torno a dos millones de euros por debajo de los que se contemplaron en 2015, los últimos que aprobó el PP. "Y en este tiempo se ha registrado un incremento del 3,17% en los ingresos".

Tampoco -aclaró- dependen las inversiones de estas previsiones de ingresos sino de las operaciones de crédito que están previstas y que, afirma, mantendrán la deuda municipal en una situación de equilibrio.