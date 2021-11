¿Qué se debe y qué no se debe hacer en un incendio? Bomberos y policías de San Fernando se coordinan para asegurar una respuesta más eficaz

¿Qué se debe y qué no se debe hacer en caso de incendio? En medio del caos que por regla general acompaña a una sobrevenida situación de emergencia no siempre está claro. Por ejemplo, ¿es necesario evacuar a los vecinos de un bloque entero por el fuego que se localiza en el interior de una vivienda? La respuesta, por si no lo saben, es que no.

La manera correcta de actuar mientras se espera a que lleguen los servicios contraincendios -explica Rafael Lema, jefe del Parque de Bomberos de San Fernando- es cerrar las puertas, taponar todas las salidas posibles, poner paños debajo de las puertas y asegurarse de que el resto de vecinos hace lo mismo en sus respectivos domicilios mientras aguarda instrucciones. De lo contrario, el humo y las altas temperaturas se propagan por la escalera rápidamente, con lo que se corre el riesgo de exponer a las personas a las que, precisamente, se intenta ayudar. Cierra la puerta al fuego es, precisamente, el título que se ha querido dar a estas sesiones que los bomberos han impartido a profesionales de la Policía Local y Nacional en San Fernando.

El número de personas intoxicadas por inhalación de humo que se ha registrado en los últimos incendios que se han dado en San Fernando -entre ellos varios agentes de la Policía- ha llevado a los bomberos a organizar un par de sesiones de formación cuyo propósito es revisar protocolos y procedimientos para asegurar la mejor coordinación posible de todos en caso de incendio.

Y la iniciativa ha sido todo un éxito, constata el jefe de los bomberos en La Isla. Han participado más de 80 profesionales de la Policía Nacional y de la Policía Local, que se han repartido en dos sesiones que se han llevado a cabo en el parque isleño durante los dos últimos viernes. La respuesta -afirma- ha sido "muy buena" y ha habido "muchísima colaboración". De hecho, todos los que han participado lo han hecho además en las horas en las que no estaban de servicio, apunta.

De lo que se trata -explica Lema- es de asegurar una respuesta más eficiente en caso de una intervención y de evitar riesgos de los propios profesionales de los cuerpos de seguridad ante un incendio. En medio de un fuego, explica el jefe de los bomberos, con el humo que se genera bastan tres inspiraciones para caer al suelo si uno no lleva el equipo adecuado para protegerse.

Los policías -explica- suelen ser siempre los primeros en llegar -los camiones y vehículos de los bomberos tardan más en moverse por la ciudad- y, por tanto, tienen que tomar una serie de decisiones sobre el terreno que son claves a la hora de intervenir.

En estas sesiones -que han incluido también un par de horas de teoría sobre el fuego, su comportamiento, tipos, cómo se propaga, cómo se apaga...- se ha insistido también en cuestiones clave para los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz como la necesidad de asegurar un sitio lo suficientemente amplio pegado a la fachada de la vivienda para que los vehículos contraincendios puedan trabajar eficazmente.

También se ha llevado a cabo un simulacro de incendio en un edificio haciendo uso de la torre del parque de bomberos y otro en el sótano para aprender a orientarse en una habitación completamente llena de humo y a oscuras. Durante estas jornadas se han repasado cuestiones como la mejor manera de apagar el fuego de una sartén en llamas o de utilizar un extintor.