Un hostelero lleva más de 18 meses a la espera de licencia para un velador

Prefiere no dar su nombre, pero quiere que su caso se conozca. Lleva más de 18 meses a la espera de una resolución del Ayuntamiento que no llega, ni a favor ni en contra. Tiene una cafetería, un modesto local con el que se gana la vida y desde noviembre de 2016 está esperando a que le den autorización para montar un velador, una estructura que le permita aprovechar y sacar mejor rendimiento a la pequeña terraza de la que dispone. Incluso ha pagado las tasas correspondientes para la tramitación de la licencia. No es una cuantía especialmente elevada, pero ha tenido que abonarla para empezar a mover los papeles."Pero todo está parado", lamenta. "Y no soy el único. Hay más hosteleros en la misma situación, algunos hasta han terminado por tirar la toalla", explica.

Reconoce este empresario, asesorado por su abogado, que la propuesta que trasladó al área municipal de Desarrollo Urbano implica ciertas peculiaridades porque, dada la ubicación del negocio, la terraza se encuentra muy expuesta al viento de levante y necesita una estructura que aguante y que sea sólida. No le valen los toldos que plantea ahora el equipo de gobierno y que algunos negocios -al menos un par de ellos- han puesto ya en la calle Real. "No puedo poner toldos. Harían un efecto vela", apunta.

El hostelero se ha reunido en un par de ocasiones con los técnicos de Urbanismo e, incluso, con la concejala (Claudia Márquez). Asegura que está dispuesto a cumplir con los requisitos que marque el Ayuntamiento, con el color y el diseño urbano que quiera... Lo que le digan. Pero el Ayuntamiento -insiste- no le da respuesta. No se pronuncia con respecto a su solicitud ni tampoco le ha dado una alternativa que se ajuste a lo que necesita.

"Está en una situación de completa indefensión", apunta, por su parte, su abogado, Borja Grandal. "Y ha pasado demasiado tiempo". Conforme a derecho, si su solicitud se ajusta a la normativa, el Ayuntamiento tendría que dar el visto bueno a la instalación del velador que propone este hostelero. El problema es que el gobierno municipal ha anunciado que quiere cambiar la normativa que regula las terrazas y veladores, que se lanzó en las vísperas del Bicentenario de Las Cortes en 2010 para mejorar la imagen del centro. En mente tiene un nuevo diseño, otro color -el verde- y otro tipo de estructuras distintas a las que se han estado montando.

Sin embargo, afirma este abogado, no se ha aprobado nada todavía. Se conocen estos planes porque el equipo de gobierno ha hablado de ellos. Pero no hay ningún expediente administrativo en trámite o publicado, ningún acuerdo ni se ha votado nada todavía en el pleno. "Así que, que se sepa, la anterior normativa de terrazas sigue vigente todavía", apunta. Y sin embargo, denuncia, se están dando licencias para montar terrazas que no se ajustan para nada a ella -y sí a los nuevos criterios- mientras a otros hosteleros se les retrasan los trámites presumiblemente porque su propuesta no se ajusta a esos planes del equipo de gobierno.