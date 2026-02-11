Estos son los horarios e itinerarios de la Semana Santa de San Fernando 2026

Cruz de Guía de la hermandad del Santo Entierro de San Fernando

A tan solo ya una semana del Miércoles de Ceniza, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha cerrado los horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa de San Fernando. Los recorridos que realizarán las 22 hermandades de penitencia quedan así configurados de la siguiente manera:

Domingo de Ramos

Cristo Rey (Borriquita) (Capilla del colegio La Salle)

Salida: 15.50 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17.50 horas

Recogida: 21.40 horas

Itinerario: Real, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, General García de la Herrán, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Sánchez Cerquero, Tomás del Valle, Peces Casas, Bravo, Lanuza, Héroes del Baleares, Real y a su templo.

Columna (Iglesia Mayor)

Salida: 18.30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18.40 horas

Recogida: 23.45 horas

Itinerario: Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Losada, Real, San José, plaza de San José, Virgen de los Desamparados, Dolores, Pérez Galdós, San Cristóbal, San Francisco de Asís, San Nicolás, San Servando, Almirante Cervera, Jorge Juan, San Vicente, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Real y a su templo.

Humildad y Paciencia (Parroquia de San Servando y San Germán)

Salida: 17.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 20.10 horas

Recogida: 01.15 horas

Itinerario: Avda. Ponce de León, Avda. Al-Ándalus, Rotonda Hornos Púnicos, Benjamín López, Cascos Azules de la Isla, Guardiamarinas, Colegio Naval Sacramento, Cecilio Pujazón, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, General Serrano, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real, Manuel de Arriaga, San Joaquín, Plaza General Menéndez Pidal, Jovellanos, San Juan de la Cruz, Avda. Duque de Arcos, Avda. Ponce de León y a su templo.

Lunes Santo

Afligidos (Estudiantes) (Parroquia del Santo Cristo)

Salida: 18.10 horas

Entrada en Carrera Oficial: 20.05 horas

Recogida: 22.45 horas

Itinerario: Plaza Sta. Teresa de Calcula, Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Rosario, Juan de Mariana, Murillo, La Herrán, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Saturnino Montojo, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Rosario, Murillo, San Esteban, San Gaspar, Constructora Naval, Colón, Churruca, Maestro Portela, Profesor Antonio Ramos, Plaza Santa Teresa de Calcula y a su templo.

Medinaceli (Iglesia Mayor)

Salida: 19.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.05 horas

Recogida: 23.40 horas

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real, San José, Plaza de San José, Virgen de los Desamparados, Dolores, Pérez Galdós, San Nicolás, San Servando, Almirante Cervera, Real, La Herrán, Murillo, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real y a su templo.

Ecce Homo (Parroquia de la Divina Pastora)

Salida: 19.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 20.30 horas

Recogida: 00.30 horas

Itinerario: Plaza de la Divina Pastora, Santa Rosalía, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Rosario, Colón, San Rafael, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero García, Marconi, Santa Rosalía, Plaza de la Pastora y a su templo.

Martes Santo

Huerto (Parroquia de la Divina Pastora)

Salida: 18.15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.30 horas

Recogida: 23 15 horas

Itinerario: Plaza Divina Pastora, Santa Rosalía, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Murillo, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Antonio López, González Hontoria, Rosario, Colón, San Rafael, Ancha, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, Santa Rosalía, Plaza Divina Pastora y a su templo.

Caridad (Parroquia de San Francisco)

Salida: 19.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 21.00 horas

Recogida: 01.00 horas

Itinerario: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, Sánchez Cerquero, Real, Dolores, Pérez Galdós, Callejón Capataz Nicolás Carrillo, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Sánchez Cerquero, Real, Tomás del Valle, Peces Casas, Bravo, Lanuza, Héroes de Baleares, Menorca, Doctor Cellier, Plaza Rodríguez de Arias, Lezo, San Bruno, Tirso de Molina, Velarde, Lope de Vega, Real y a su templo.

Prendimiento (Parroquia de San José Artesano)

Salida: 17.45 horas

Entrada en Carrera Oficial: 21.30 horas

Recogida: 00.15 horas

Itinerario: General García de la Herrán, Antonio López, Constructora Naval, Colón, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Arenal, Interior Parque Almirante Laulhé, Paseo Virgen del Buen Fin, Avenida Doctor Revuelta Soba y a su templo.

Miércoles Santo

Servitas (Orden Seglar de los Siervos de María) (Iglesia Mayor)

Salida: 19.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.07 horas

Recogida: 22.50 horas

Itinerario: Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, González de la Vega (Callejón de Ánimas), Juan de Mariana, San Esteban, Murillo, La Herrán, Real y a su templo.

Gran Poder (Parroquia de la Sagrada Familia)

Salida: 16.45 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.30 horas

Recogida: 01.30 horas

Itinerario: Plaza de la Sagrada Familia, Padre Neyra, Carretera de la Carraca, Puente de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Avenida del Cid, Hernán Cortés, Albina del Puente, Plaza del Castillo, Escaño, Arias de Miranda, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, General García de la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, Maestro Portela, Mariana de Pineda, plaza Sánchez de la Campa, Hernán Cortés, Avenida del Cid, Puente de Ntro. P. Jesús del Gran Poder, Carretera de la Carraca, Cantabria, Eume, Plaza de la Sagrada Familia y a su templo.

Vera Cruz (Capilla de la Vera Cruz)

Salida: 18.45 horas

Entrada en Carrera Oficial: 21.15 horas

Recogida: 23.30 horas

Itinerario: Plaza de la Vera Cruz, Bazán, Méndez Núñez, Calatrava, Ancha, Manuel Roldán, Colón, Rosario, Murillo, La Herrán, Real, Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Saturnino Montojo, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, Colón, Churruca, Lanza, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y a su capilla.

Jueves Santo

Tres Caídas (Parroquia de la Sagrada Familia)

Salida: 14.30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18.00 horas

Recogida: 23.45 horas

Itinerario: Plaza de la Sagrada Familia, Padre Neyra, Carretera de la Carraca, Puente Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Avenida del Cid, Hernán Cortés, Albina del Puente, Mariana de Pineda, Santa Rosalía, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, CARRERA OFICIAL, Plaza del Rey, Isaac Peral, Dolores, Pérez Galdós, Almirante Cervera, Real, Arias de Miranda, Escaño, Plaza del Castillo, Montañeses de la Isla, Plaza de Juan Vargas, Avenida del Cid, Puente Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Carretera de la Carraca, Padre Neyra, Plaza de la Sagrada Familia y a su templo.

Perdón (Parroquia de la Inmaculada)

Salida: 15.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18.50 horas

Recogida: 00.20 horas

Itinerario: Plaza San Juan, Magallanes, Torero Rafael Ortega, Puente de la Casería, San José y San Antonio, Patrona, San Ignacio, Calatrava, Colón, Constructora Naval González Hontoria, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, General García la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, Juan de Austria, San José y San Antonio, Puente de La Casería, Torero Rafael Ortega, Magallanes, Batalla del Ebro, Juan Sebastián de Elcano, San Roque, Magallanes y a su templo.

Misericordia (Parroquia de la Divina Pastora)

Salida: 18.15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.55 horas

Recogida: 23.30 horas

Itinerario: Plaza de la Divina Pastora, Santa Rosalía, Daniel González, Santo Domingo, Mariana de Pineda, Manuel Roldán, Colón, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón De La Barca, Cayetano del Toro, General Serrano, Las Cortes, General García de la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero García, Marconi, Santa Rosalía, Plaza de la Pastora y su templo.

Expiración (Silencio) (Parroquia de San Francisco)

Salida: 21.30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 01.10 horas

Recogida: 02.40 horas

Itinerario: Real, San José, Plaza de San José, Virgen de los Desamparados, Dolores, Pérez Galdós, Almirante Cervera, Real, La Herrán, Murillo, San Esteban, San Gaspar, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real y a su templo.

Madrugada del Viernes Santo

Nazareno (Iglesia Mayor)

Salida: 02.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 02.05 horas

Recogida: 09.00 horas

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, General García de la Herrán, Rosario, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Plaza de la Iglesia y a su templo.

Viernes Santo

Soledad (Iglesia Mayor)

Salida: 19.30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19.45 horas

Recogida: 00.00 horas

Itinerario: Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Saturnino Montojo, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San Gaspar, San Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante Cervera, Jorge Juan, San Pedro Apóstol, San Servando, San Nicolás, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Real y a su templo.

Desamparados (Capilla de los Desamparados)

Salida: 18.30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 21.30 horas

Recogida: 22.55 horas

Itinerario: Plaza San José, San José, Real, Losada, General Valdés, Saturnino Montojo, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, 24 de Septiembre de 1810, Antonio López, González Hontoria, Rosario, General García de la Herrán, Las Cortes, General Serrano, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Sánchez Cerquero, Real, San José, Plaza de San José y su templo.

Santo Entierro (Iglesia del Carmen)

Salida: 18.45 horas

Entrada en Carrera Oficial: 20.45 horas

Recogida: 23.10 horas

Itinerario: Real, Dolores, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real, Galiano, San Joaquín, Plaza del Carmen, Real y a su templo.

Rosario (Iglesia Mayor)

Salida: 23.00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 23.05 horas

Recogida: 02.20 horas

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, General Valdés, Sánchez Cerquero, Daoiz, Isaac Peral, Arenal, Anden del Parque Almirante Laulhé, General García de La Herrán (responso por los fieles difuntos en la puerta del cementerio), Puerto de Palos, Pintor Ángel Cousilla, Moguer, Escritor Manuel Barrios, Paseo Virgen del Buen Fin, Parque Almirante Laulhé (interior), Hermanos Laulhé, Antonio López, 24 de Septiembre de 1810, Rosario, Plaza de la Iglesia, y a su templo.

Domingo de Resurrección

Resurrección (Parroquia de San José Artesano)

Salida: 10.15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 11.45 horas

Recogida: 14.30 horas

Itinerario: General García de la Herrán, Antonio López, González Hontoria, Rosario, Plaza de la Iglesia, Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Arenal, Interior Parque Almirante Laulhé, Paseo Virgen del Buen Fin, Interior Parque Almirante Laulhé, General García de la Herrán y a su templo.