El guitarrista trianero Joselito Acedo presenta hoy en La Isla su disco 'Andando'

La venta de Vargas recibirá hoy a uno de los guitarristas flamencos con mayor proyección del momento. Joselito Acedo llega a San Fernando con un disco bajo el brazo que le ha dado ya muchas alegrías. Su primer trabajo, Andando, le ha valido una nominación a los Grammy Latino y otra a los Premios Independientes de la Música Española. "Trabajé en él sin ninguna pretensión de conseguir reconocimientos, cuando se trabaja con calma y sin presión es cuando salen las mejores cosas", afirma.

El artista sevillano brindará esta noche al público de San Fernando el contenido de este disco acompañado de Nestor Urquía al bajo y de Daniel Suárez en la percusión. Su intención -cuenta- es la de expresar con su guitarra todo el esfuerzo que ha puesto en este trabajo. "Los que ya conozcan el disco tendrán la oportunidad de escucharlo completo en directo de una manera algo diferente", explica el guitarrista.

El conciero se convierte de esta manera en la ocasión perfecta para escuchar fandangos, tangos, bulerías o rondeñas con una duración aproximada de unos 70 minutos.

El guitarrista, nacido en Triana, comenzó en el mundo de la música de la mano de su padre José Acedo. "Él ha sido desde el principio mi maestro y en mi casa siempre hemos vivido el flamenco", cuenta. También ha sido aprendiz de otros artistas como Rafael Riqueni o Manuel Molina, con el que siempre -cuenta- ha tenido una relación muy especial. "Era como si fuera mi tío", afirma.

Acedo no esconde su alegría ante la posibilidad de dar un concierto en el emblemático escenario de la Venta de Vargas. "Ya les dije a los organizadores laalegría que siento al poder tocar en este lugar, es un sitio muy especial", admite. Un lugar cargado de historia y con un significado muy especial para el flamenco. De ahí que para el artista trianero sea un momento de gran importancia. "Es un momento de gran ilusión para mí", asegura.

Pero también es un momento importante por la tierra a la que viene, a la que se siente muy apegado. "Si se piensa en flamenco uno tiene en mente Cádiz y Triana". "Para mí siempre han sido dos lugares muy especiales y muy parecidos, no solo por las calles sino por la gente que vive aquí".

Y es que la carrera de Acedo no ha hecho más que empezar. En estos momentos el guitarrista está trabajando en lo que será su segundo disco. Un trabajo para el que afirma no sentirse nada presionado. "No tengo presión por conseguir lo mismo que en el disco anterior, voy a probar cosas nuevas y a hacer la música que siento", explica.