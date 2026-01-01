Y tras el gran botellón de Año Nuevo... toca limpiar en San Fernando

Un dispositivo especial de los servicios municipales de limpieza se encarga este 1 de enero de limpiar los restos del botellón en la zona del polígono industrial de Fadricas, el entorno de Bahía Sur y el parking de la estación de tren.

La zona, como viene siendo habitual desde hace ya varios años, ha amanecido llena de botellas, bolsas, vasos y desechos similares que deja la masiva concentración de jóvenes que se da durante la Nochevieja.

Los operarios se han afanado en retirar toda la basura para devolver la normalidad a la zona tras la celebración del Año Nuevo.

Sobradamente conocidas son las repetidas quejas de los propietarios del polígono industrial contra la práctica del botellón en la zona, que en noches como esta adquiere grandes proporciones al mover además a una gran masa de jóvenes coincidiendo con las fiestas de Año Nuevo que se celebran en distintos establecimientos de ese entorno.

Desde hace años, sin embargo, durante la mañana de Año Nuevo se acomete una rápida intervención en todas estas calles con el objetivo de recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible y de reducir así el impacto que tienen estos botellones.