Nochevieja en Cádiz: el 112 atiende 266 emergencias, la mayoría asistencias sanitarias

El servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha coordinado 266 emergencias en la provincia de Cádiz durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo; en concreto, desde las 15:00 horas de este pasado miércoles, 31 de diciembre, a las 6:00 horas de este jueves, día 1 de enero.

Se trata de un 3,5% más que el año pasado, cuando fueron 257 las incidencias gestionadas, según ha detallado el 112 en un comunicado en el que defiende que esto "demuestra la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia".

Los avisos más numerosos al teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (122) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (69), seguidos de los incendios (15), las incidencias de tráfico (14), las relativas a animales y los accidentes de circulación (ambas con 13).

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), seguida de Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258), mientras que con un menor número de emergencias coordinadas se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 112 con 260. A la capital hispalense le siguen Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 0:00 y la 1:00 horas, cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.