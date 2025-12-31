Los vecinos de Las Cortes de San Fernando advierten a la Justicia de “incumplimientos reiterados” del decreto de las terrazas

La Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro ha puesto en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz los “incumplimientos reiterados y manifiestos” de hasta media docena de restricciones contempladas en el decreto de Alcaldía del pasado 2 de diciembre por parte de los hosteleros del entorno de la calle Las Cortes.

De esta manera, en su escrito el colectivo vecinal advierte, en primer lugar, que en la calle Las Cortes no se garantiza la existencia de viales peatonales libres, continuos y accesibles con una anchura mínima de 1,80 metros a cada lado de la calle, tal y como recoge la tercera medida del decreto. En este caso, se respeta como espacio de libre circulación el ámbito de las aceras.

En cuanto a la calle Cervantes se refiere, continúa el documento, no se garantiza un vial peatonal de estas características en uno de los lados de la calle, ampliándose de nuevo a dos desde la mitad de la calle hasta su confluencia con Real.

Del mismo modo, los vecinos aseguran que no se garantiza el acceso despejado y seguro a portales, viviendas y locales para evitar cualquier interferencia con recorridos de evacuación.

En su escrito al Juzgado, la asociación explica además que en muchos casos se está incumpliendo la obligación de colocar cartelería visible en terrazas y zonas de salida para advertir a la clientela sobre la obligación de mantener un tono de voz moderado y respetar el descanso vecinal, especialmente en horario nocturno. La medida 6 del decreto se refiere a esta cartelería.

Tampoco, apuntan los vecinos, cumplen los bares de copas la obligación contemplada en la medida 5 del decreto, de evitar golpes, arrastres o desplazamientos bruscos del mobiliario durante el uso, montaje y desmontaje de las terrazas.

Por último, la asociación asegura que “no se cumple de manera efectiva el refuerzo policial operativo, supuestamente permanente, durante los fines de semana en calle Las Cortes”, que es la medida 8 del decreto. “En ningún momento se siente la presencia policial para garantizar el cumplimiento de las zonas de terrazas delimitadas y el porcentaje de superficie de la vía pública libre de ocupación”, detalla el escrito.

El colectivo vecinal acompaña de numerosos vídeos e imágenes el documento presentado para dejar constancia gráfica de estos supuestos incumplimientos.

El texto presentado al Juzgado el colectivo vecinal insiste además en las aglomeraciones registradas durante la pasada jornada de Nochebuena. “Viales atestados de personas, taponamiento total de los accesos a las viviendas y vías de evacuación, rebose absoluto de las zonas acotadas para terrazas y veladores e incumplimiento palmario del supuesto 70 % de superficie total libre de ocupación que el decreto de Alcaldía supuestamente garantizaba, en un claro ejemplo de que la vía de hecho en que viene incurriendo el Ayuntamiento de San Fernando por contaminación acústica y contra la seguridad no ha cesado. Ni Policía Local ni cuerpo de seguridad alguno garantizó el cumplimiento de las medidas adoptadas por decreto”, detallan en su escrito unos vecinos que además muestran su total seguridad de que esta situación volverá a repetirse esta Nochevieja.

El abogado de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, Borja Grandal, recuerda que aún no es firme el auto del pasado 19 de diciembre en el que la jueza denegaba al colectivo vecinal las medidas cautelares solicitadas, que pasaban por la retirada de las terrazas. Grandal incide en que si las cautelares se desestimaron fue por entender que las medidas decretadas por el Ayuntamiento serían suficientes para solucionar los problemas de contaminación acústica que imposibilitan la convivencia entre vecinos y ocio nocturno. Ante el incumplimiento de las mismas, el abogado adelanta que el colectivo vecinal recurrirá al Tribunal Superior de Justicia.