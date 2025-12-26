Los vecinos de la calle Las Cortes de San Fernando certificarán ante notario las aglomeraciones durante las fechas navideñas

El abarrotado aspecto que presenta el entorno de la calle Las Cortes y Cervantes durante estas fechas navideñas ha tenido ya sus primeras consecuencias. La Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro recurrirá a un notario para dejar constancia de las aglomeraciones en torno a los bares de copas. De esta forma, en estos días un notario recorrerá la zona para levantar la correspondiente acta. Según explica el colectivo vecinal, con dicha acta, y numerosas fotografías y vídeos, se pretende documentar y poner en conocimiento de la Justicia el incumplimiento por parte de los hosteleros de las restricciones recogidas en el reciente decreto de Alcaldía.

El abogado de la asociación, Borja Grandal, recuerda que los vecinos consideran insuficientes las restricciones de dicho decreto y que continuarán solicitando las correspondientes medidas cautelares. “Con este material gráfico y el acta notarial se dejará constancia de que los hosteleros no están cumpliendo las restricciones. En primer lugar, hay casos en los que no se está respetando la zona delimitada para las terrazas y en otros casos lo que se ha conseguido es que se concentren más personas en un espacio menor. Por otro lado, los vecinos indican que se echa en falta una mayor presencia policial para evitar estos problemas, ya que se patrulla por el entorno pero no tanto por las calles en cuestión”, indica Grandal.

Hay que recordar que el pasado día 19 la jueza al cargo resolvió en su auto que “no ha lugar a acordarse las medidas cautelares solicitadas, considerando suficientes las medidas adoptadas en el decreto de Alcaldía de 2 de diciembre de 2025 para la protección de la calidad acústica y/o del descanso de los vecinos”.

Aspecto de la calle Las Cortes durante la pasada Nochebuena. / Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro

Actuales restricciones

En dicho decreto el Ayuntamiento detalla que las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.

Con carácter general, las restricciones horarias que se pondrán en marcha tras las Navidades, permitirán la apertura de las terrazas de lunes a jueves, de 17.00 a 23.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12:30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12:30 a 00:00 horas. En aquellos establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa, el horario será de lunes a jueves, de 12.00 a 23.00 horas.

Fotos y vídeos para una situación insostenible

Las numerosas fotografías y vídeos tomados por los vecinos durante la pasada jornada de Nochebuena muestran considerables aglomeraciones en torno a las terrazas de los bares de copas de la calle Las Cortes y Cervantes. Del mismo modo, el colectivo vecinal también aporta instantáneas de la suciedad y los residuos acumulados antes de que los servicios de limpieza actúen en la zona. Muchas de estas fotos están tomadas en altura, desde los balcones de familias afectadas, lo que permite ver las aglomeraciones con la suficiente perspectiva.

El presidente de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, Antonio Cabrerizo, asegura que esas fotografías y vídeos “son la prueba gráfica de una situación que se ha tornado en insostenible y de la insistencia de un Ayuntamiento y unos hosteleros que se empeñan en hacer imposible la convivencia entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos”.