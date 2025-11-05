La gestión del Museo Camarón en San Fernando vuelve a licitarse al expirar el contrato

El Museo Camarón vuelve a la mesa de contratación. El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado el contrato para la gestión de este equipamiento cultural, que desde su apertura -el 2 de julio de 2021- tiene externalizado y en manos de una empresa privada. El trámite se aborda al expirar la vigencia del anterior contrato, formalizado a principios de noviembre de 2023.

Precisamente, el retraso en la última licitación de este servicio, así como la obligada demora que supuso el recurso presentado por uno de los licitadores que concurría al proceso, llevó hace dos años a mantener cerrado el Museo Camarón casi dos meses, lo que fue objeto de duras críticas. Finalmente, el centro consiguió reabrir justo a tiempo para la celebración del Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), fecha que en La Isla, desde hace unos años, se conmemora con múltiples actividades y actuaciones.

El nuevo contrato -que tiene un plazo de un año, prorrogable por otro más- parte de un presupuesto que asciende a 108.277,53 euros, lo que supone un sustancial incremento con respecto al anterior, que se adjudicó a 60.426,83 euros a la mercantil Edificarte Eventos SL. Dicho contrato se formalizó el 2 de noviembre de 2023, por lo que habría expirado su vigencia. No obstante, por el momento sigue abierto al público y pueden realizarse reservas a través de la web para visitar las instalaciones.

Apertura, guías y actividades extraordinarias

Al igual que el anterior, el contrato asume "el servicio de guía tanto para las exposiciones permanentes y temporales, como para los actos y actividades que tengan lugar en el mismo, al objeto de atender su difusión y explicación, tanto a particulares como grupos, utilizando los medios audiovisuales de que dispone el centro para un mejor y más amplio conocimiento de su contenido".

Igualmente, el pliego, "incluye la organización de cuantas actividades culturales y de ocio contribuyan a poner en valor su contenido, dotando a la ciudad de San Fernando de un recurso dinámico capaz de atraer el interés tanto de la ciudadanía como de los visitantes de la zona".

De esta forma, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que aportar los guías -un mínimo de dos personas cualificadas- que se encargarán de la recepción y atención al público en el museo, tanto durante el horario habitual de apertura como para aquellas actividades extraordinarias que pudieran llevarse a cabo en las dependencias.

El contrato, de hecho, contempla la celebración de al menos siete eventos extraordinarios con motivo del Día de Andalucía, Día de los Museos, el aniversario de la muerte de Camarón, la Noche Blanca, el Día Internacional del Flamenco, el aniversario del nacimiento de Camarón (5 de diciembre) así como el desarrollo de una actividad infantil.

Dichas actividades -se continúa- consistirán en "actuaciones o conciertos de pequeño formato, exposiciones, talleres, masterclass, conferencias u otras a propuesta del adjudicatario". Serán de acceso libre y gratuito para el público en general, si bien -detalla- se podrán programar actividades con taquilla, "en cuyo caso los ingresos por venta de entradas serán para y por cuenta del Ayuntamiento de San Fernando".

¿Qué horario tendrá el Museo Camarón?

En cuanto al horario que estipula el contrato se mantiene sin grandes variaciones al distinguir entre la temporada baja -del 16 de septiembre al 15 de junio- y la temporada alta, del 16 de junio al 15 de septiembre.

En el primer caso, el horario de apertura del Museo Camarón sería: martes a sábados, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Durante la temporada alta, el horario sería: de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas; y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

En total, la bolsa de horas que recoge el contrato -incluyendo las actividades extraordinarias- asciende a 3.296 horas de servicio (para dos guías). La media supondría 29 horas a la semana durante la temporada baja y 34 durante la temporada alta.

El convenio con la familia de Camarón

El nuevo convenio con la familia de Camarón -aprobado por el Pleno en el pasado mes de marzo aunque sin formalizarse por el momento- contemplaba para el Ayuntamiento de San Fernando la posibilidad de hacer uso de las marcas registradas asociadas al cantaor para la promoción de actividades y eventos así como para dar un impulso decisivo al museo dedicado al artista.

Se hablaba entonces de los Premios Camarón que el Ayuntamiento lleva años intentando impulsar, de la venta de merchandising oficial en la tienda del museo o, incluso, de la posibilidad de empezar a cobrar entradas para rentabilizar la apertura de este equipamiento cultural (la visita, desde su inauguración, es gratuita).