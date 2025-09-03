Cifra récord: 12.000 personas han pasado por el Museo Camarón este verano en San Fernando

Ha sido una imagen recurrente de este verano en San Fernando. Prácticamente a diario se han podido ver a nutridos grupos de personas esperando a las puertas del Museo Camarón para acceder a la correspondiente visita. Cuatro años después de su apertura, el equipamiento cultural dedicado al célebre cantaor sigue siendo uno de los principales atractivos de esa oferta que brinda la ciudad a cualquiera que se interese por sus cosas. Y las visitas –hasta el momento– siguen siendo gratuitas (basta con hacer una reserva a través de una plataforma digital), lo que supone un acicate añadido a la fascinación que causa el mito flamenco que desapareció hace 33 años.

Según los datos oficiales que proporciona el Ayuntamiento de San Fernando, durante los meses de verano la afluencia de visitantes al Centro de Interpretación Camarón de la Isla ha sido "especialmente destacada" con 12.000 personas registradas y con picos que, en ocasiones especiales como la Noche Blanca, han llegado a superar las 400 visitas diarias. Para el Consistorio isleño, estos datos confirman el enorme interés que sigue despertando este espacio dedicado a la figura universal del cantaor isleño.

Desde su inauguración hasta diciembre de 2024, el Museo Camarón había recibido en torno a 100.000 visitantes, con una media estable de 25.000 personas al año. Sin embargo, en lo que va de 2025 ya se ha alcanzado esa cifra anual. Así que el Ayuntamiento prevé que, en esta ocasión, no solo se superará la media histórica sino que incluso podría llegarse a las 30.000 visitas en un solo año, lo que supondría todo un récord.

Los datos de este verano, para el Consistorio, que es el que gestiona estas instalaciones, vienen a confirmar no solo su atractivo e interés como uno de los principales reclamos para las personas que visitan la ciudad sino también su consolidación "como un referente cultural y turístico que se sitúa en la misma línea de relevancia que otros equipamientos museísticos andaluces como el Museo Ecuestre de Jerez o el Museo de Cádiz".

Cabe recordar que, en el pasado mes de marzo, el Pleno dio luz verde al nuevo convenio con la familia de Camarón, lo que permitirá al Ayuntamiento hacer uso de las marcas registradas asociadas al cantaor para la promoción de actividades y eventos así como para dar ese impulso decisivo que aguarda el museo dedicado al artista que abrió sus puertas en julio de 2021. Este acuerdo, no obstante, todavía no se ha formalizado.