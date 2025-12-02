La familia de los radioaficionados se reúne en San Fernando para celebrar el 45 aniversario de la sección comarcal de la URE

Foto de familia de la sección comarcal de la URE tras el encuentro del pasado sábado en San Fernando

El pasado sábado se celebró el 45 aniversario de la fundación de la Sección Comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) con un almuerzo que tuvo lugar en el salón de celebraciones Yeyo, al que asistió un numeroso grupo de socios de esta entidad, que tiene su sede en la localidad de San Fernando.

Desde su creación, el 19 de diciembre de 1980, la Unión de Radioaficionados es fiel colaboradora del Ayuntamiento de San Fernando y, desde entonces, ha difundido por las ondas de radio multitud de eventos celebrados en nuestra ciudad y conmemoraciones históricas. San Fernando fue, de hecho, la sede del congreso anual más concurrido de la URE en 2007.

También colabora activamente con la Armada española difundiendo toda clase de acontecimientos importantes como los aniversarios del Panteón de Marinos Ilustres o la Escuela de Suboficiales, la creación de la Infantería de Marina en España o los cruceros de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Asimismo, fue incluida en el programa oficial de actos de la comisión nacional que celebró el quinto aniversario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, efemerides que fue aprovechada por los radioaficionados isleños para difundir a nivel mundial y por las ondas de radio la mayor hazaña de la historia de la exploración de la tierra.

En el transcurso de este almuerzo de convivencia, se procedió por parte de la junta directiva de la asociación, abanderada por su presidente José Manuel Carrillo, a la entrega de varias distinciones por su labor a los socios Francisco Sánchez Calle, Agustín Paloma, Francisco Ciria y Pablo Delgado Mendoza.

De la misma forma, se realizaron sendos homenajes por su reconocida labor a los ex directivos de la ciudad Francisco Manzanares, Juan José Sánchez y Pedro Muñoz Arenillas.

Igualmente se hizo entrega de un reconocimeinto al decano de la entidad, Luis Lobato, que es también el radioaficionado activo más veterano de toda la Bahía de Cádiz.

Se hizo también entrega del Botón de Plata de la URE, en reconocimiento a los 25 años de permanencia, al socio Raúl Vicente Gómez (con distintivo EA4BMQ) , que viajó con su familia desde la provincia de Cáceres en exclusiva para recoger su merecido premio de la Unión de Radioaficionados de San Fernando.

En la actualidad, la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) sigue inmersa en la labor de promoción y difusión de radio en las escuelas, en todo lo relacionado con la divulgación de las actividades históricas y culturales de nuestro entorno que puedan ser propagadas a través de las ondas de radio.