Los radioaficionados de San Fernando se unen para difundir la importancia del Puente de Hierro

Realizaron más de 350 contactos con estaciones de España, Europa y Estados Unidos

Participantes en la actividad de la URE llevada a cabo en el club náutico Puente de Hierro en San Fernando
La Sección Comarca de la Unión de Radioaficionados Españoles de San Fernando, siguiendo con su programa de difusión de monumentos y vestigios ubicados en la localidad, realizó en la mañana del sábado una nueva actividad que se llevó a cabo desde el club náutico Puente de Hierro al objeto de difundir también la importancia del Puente de Hierro, cuya construcción data de 1926 y en la que se empleó para su cimentación un innovador de cajón flotante, lo que supuso un caso de estudio único en las universidades y escuelas de ingeniería de España de la época.

Bajo el distintivo de llamada de la asociación, EA7URF, se realizó a lo largo de la llamada y en distintas bandas de onda corta, modalidad de fonia y de morse, más de 350 contactos con estaciones de España y Europa. También, con estos contactos, se ha llegado a cruzar el Atlántico y se ha llegado a conectar con varias estaciones de Estados Unidos.

Entrega de una metopa por parte de la URE al club náutico Puente de Hierro, en San Fernando
Por parte de la junta directiva de la sección comarcal de la URE, se entregó a José María Carrasco, representante de la directiva del club náutico, una bonita metopa en agradecimiento por la colaboración prestada para que la reseñada activación haya sido un éxito de participación y de difusión a través de las ondas de radio.

